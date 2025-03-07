加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台中火力發電廠新建工程工地火警 警消搶救
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

鄧愷威模擬賽2局狂飆6K 超水準揮空率7成

2025/3/7 10:32（3/7 11:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣好手鄧愷威6日在美國職棒舊金山巨人小聯盟春訓營的分組對抗賽投球，2局送出6次三振，其中5名打者是揮棒落空收場。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月7日
台灣好手鄧愷威6日在美國職棒舊金山巨人小聯盟春訓營的分組對抗賽投球，2局送出6次三振，其中5名打者是揮棒落空收場。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰鳳凰城6日專電）美國職棒巨人小聯盟春訓基地今天打模擬賽，看台驚呼連連，因為台灣投手鄧愷威大殺四方，2局6次三振；對手揮棒共14次竟有10次揮空，揮空率7成超水準。

巨人小聯盟今天午間打模擬比賽，鄧愷威上場投2局，面對8名打者，其中6人三振出局，另有一次滾地球出局、1次四壞保送，投37球裡面有24個好球，好球率65%。

這場分組對抗賽不對外開放，但看台坐滿數十名小聯盟各層級選手。球團要求球員，上午訓練結束之後，必須留下來看完模擬比賽才能離開基地。

鄧愷威今天一上場，犀利的直球、變化球讓打者頻頻揮空，看台上隊友都不禁發出驚呼，有人甚至發出作嘔聲音，因為棒球英語用「噁心」（nasty）形容球路犀利。

這場是練習賽，因此出現正規比賽少見的1局4次三振。鄧愷威投2局，帳面雖是面對8名打者，但實際上2局各用12球、13球讓對手三上三下。第1局他投出4次三振、第2局有2次三振。

分組練習賽，教練為了增加投球數，也讓他模擬壘上有跑者，第3個出局打者都是被三振之後，又上壘包當跑者，2局都讓鄧愷威在3出局之後各多投1人。

鄧愷威第1局「屠殺打者」，面對4名打者，全都是揮空三振；包括巨人農場排名第5的潛力新秀李佛（Jhonny Level），去年在小聯盟2A的貝利克多（Victor Bericoto）、摩根（Zach Morgan）與高階1A的福斯特（Cole Foster）。

第2局鄧愷威仍主宰全場。3A打者奧爾巴哈（Brett Auerbach）擊出內野滾地出局之後，鄧愷威三振農場排名30的歐提茲（Jose Ortiz）及新入隊的波蘭科（Andy Polanco）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

3人出局之後，鄧愷威面對農場排名第2、過去2季曾升上大聯盟的頂級新秀魯西諾（Marco Luciano），在兩好三壞滿球數下，投出四壞保送，也結束這局的投球任務。

鄧愷威這場最快球速93英里（約150公里），投出6次三振中，5次對手揮棒落空收場，1次看著好球進壘。賽後向中央社記者表示：「今天感覺不錯，有丟到想要的位置，嘗試不一樣的配球策略，收到成效。」（編輯：陳慧萍）1140307

#大聯盟
#小聯盟
#鄧愷威
#波蘭
#美國職棒
美國職棒舊金山巨人小聯盟春訓營，台灣好手鄧愷威6日在分組對抗賽登場，投2局完全封鎖打者，送出6次三振。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月7日
美國職棒舊金山巨人小聯盟春訓營，台灣好手鄧愷威6日在分組對抗賽登場，投2局完全封鎖打者，送出6次三振。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月7日
延伸閱讀
大聯盟熱身賽鄭宗哲連2天長打 李灝宇敲二壘打[影]沙子宸回顧WBC資格賽 自責沒能多撐幾局莊陳仲敖第一次MLB春訓營 體會大聯盟其實很細膩大谷翔平春訓首秀首打席轟出全壘打 平息術後疑慮
鄧愷威
大聯盟熱身賽鄭宗哲敲長打 鄧愷威1局1K中繼成功李灝宇獲邀老虎大聯盟春訓 本季台灣好手第5人
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
沙子宸回顧WBC資格賽 自責沒能多撐幾局
17
更多編輯台推薦新聞：