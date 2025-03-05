莊陳仲敖第一次MLB春訓營 體會大聯盟其實很細膩

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（中央社記者林宏翰鳳凰城4日專電）台灣投手莊陳仲敖旅美進入第4年，第一次受邀大聯盟春訓，與最高層級的頂尖選手一起打球，他體會到「大聯盟球員其實很細膩，注重小細節」。

24歲的莊陳仲敖是花蓮阿美族人，他今天在運動家春訓基地登板，投2局模擬比賽，總共面對6名打者，沒有被敲出安打，有1次三振、1次四壞，沒有失分。

莊陳仲敖旅美資歷累積3年，這個春天逐漸開花結果。僅7天之前，他代表台灣隊，在台北大巨蛋4萬名觀眾面前先發出戰西班牙，為台灣拿下這場經典賽資格賽的重要勝利。

莊陳仲敖脫下國家隊戰袍不到24小時，隨即搭機回到美國，向運動家的春訓營報到。他過去3個球季最高上到2A，今年是生涯首次受邀大聯盟春訓，與最高層級的選手當隊友，一起練球一起比賽。

莊陳仲敖今天接受中央社訪問，談到大聯盟春訓的心得。不同於一般印象大聯盟球風粗獷、豪邁，莊陳仲敖親身處在大聯盟球星之間，觀察到其實越是頂尖的選手，打球的心態越是細膩。

他舉例，光是賽前熱身的傳接球，就很不一樣。傳接球是每個棒球員熱身的例行公事，但大聯盟球員從這件小事就很講究，一球一球非常專注、動作到位，互相要求對方丟進手套擺放的位置，隨時都在揣摩比賽中投球的態度。

莊陳仲敖說，如果有投變化球，對方每一球都會詢問，這球位移的狀態好不好，夠不夠犀利。

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莊陳仲敖去年在小聯盟2A表現傑出，大聯盟之路邁出大步，被認為是下一個有機會升上大聯盟的台灣球員。他談到今年春訓的重要課題是飲食控制。

莊陳仲敖說，過去3個球季身體都有狀況，今年特別諮詢球隊營養師，希望降低體脂肪、增加肌肉量，讓身體素質更好、比較不容易受傷。至於球技方面，他說快速直球向來是他最重要的武器，「先把直球投好，其他球路就能得心應手」。（編輯：唐佩君）1140305