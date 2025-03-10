莊陳仲敖大聯盟熱身賽初登板 2局無失分救援成功
2025/3/10 11:04（3/10 11:18 更新）
（中央社記者謝靜雯台北10日電）奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖今天生涯首度在美國職業棒球大聯盟（MLB）春訓熱身賽登板，後援投2局無失分、投出2K，奪救援成功，最快球速153公里，運動家以7比5擊敗道奇。
24歲的莊陳仲敖結束世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）賽事後返美，3日與捕手林家正一起被下放回美職小聯盟（MiLB）春訓，但運動家（Oakland Athletics）與洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）MLB春訓熱身賽，莊陳仲敖仍獲出賽機會。
兩隊8局上打完運動家以7比5領先，莊陳仲敖8局下接替登板，雖被首名打者敲出安打，但接著讓打者敲出滾地球出局，再連續投出2次三振凍結對手攻勢。
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莊陳仲敖9局下續投，對首名打者投出觸身球保送，2人出局後再投四壞保送，接著讓打者敲出游擊方向飛球出局、力守不失分。
莊陳仲敖總計投2局被敲1支安打，投出2次三振、2次四死球保送，無失分。（編輯：李明宗）1140310
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