莊陳仲敖大聯盟熱身賽初登板 2局無失分救援成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖今天生涯首度在美國職業棒球大聯盟（MLB）春訓熱身賽登板，後援投2局無失分、投出2K，奪救援成功，最快球速153公里，運動家以7比5擊敗道奇。

24歲的莊陳仲敖結束世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）賽事後返美，3日與捕手林家正一起被下放回美職小聯盟（MiLB）春訓，但運動家（Oakland Athletics）與洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）MLB春訓熱身賽，莊陳仲敖仍獲出賽機會。

兩隊8局上打完運動家以7比5領先，莊陳仲敖8局下接替登板，雖被首名打者敲出安打，但接著讓打者敲出滾地球出局，再連續投出2次三振凍結對手攻勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊陳仲敖9局下續投，對首名打者投出觸身球保送，2人出局後再投四壞保送，接著讓打者敲出游擊方向飛球出局、力守不失分。

莊陳仲敖總計投2局被敲1支安打，投出2次三振、2次四死球保送，無失分。（編輯：李明宗）1140310