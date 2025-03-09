徐若熙大腿傷勢尚未康復 葉總坦言WBCQ時會擔心

（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職味全龍「龍之子」徐若熙在WBCQ雖然大腿有傷，最後一場仍繳出好投，龍隊總教練葉君璋今天說，徐若熙目前大腿還沒康復，看得出來其實當時狀況只有約7成，還是會擔心。

徐若熙本來在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）是第1戰對西班牙的先發投手，不過因為大腿有傷勢延後，直到2月23日對尼加拉瓜登板投1打席；2月25日最後一場殊死戰則用49球投3.1局，被敲出3支安打，送出5次三振，失掉1分，最快飆出98.1英里（約157.8公里）。

談到目前徐若熙的狀況，龍隊總教練葉君璋今天表示，「老實說他的大腿還沒康復，右腿還有一點不舒服。」葉君璋指出，目前徐若熙可以簡單投球，但還沒辦法進牛棚練投，要等大腿確定是健康的再看狀況。

雖然在WBCQ期間葉君璋人在日本、無法到現場看子弟兵，不過葉君璋指出，看得出來當時徐若熙狀況其實沒有到很好、大概只有7成，「好險沒有投得特別多，看得出來他後面控球有跑掉，就代表身體狀況還沒100%到位，動作上就沒辦法很穩定。」

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葉君璋指出，雖然徐若熙已提早很多開始準備WBCQ，不過平常2月底的時間熱身賽才剛開始，正式比賽還是需要一點時間適應，「實際上當然他算是表現還不錯，提早了1個多月就有這樣的狀況，調整算是滿快的，其實也是滿大風險，當下老實講我們還是會擔心。」

談到台灣隊打到最後一場殊死戰才確定晉級，葉君璋坦言，徐若熙第1場不能投應該是有影響到，「但實際上中南美球隊沒有弱者，可能我們會以為12強表現很好，但實際上棒球比賽本來就很難去預測，掌握性真的太低了。」（編輯：張雅淨）1140309