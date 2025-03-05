鄭宗哲大聯盟春訓替補上場 首打席就敲陽春砲[影]

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲今天在大聯盟春訓替補上場，在7局下首次打擊機會就轟出陽春全壘打，這是他生涯在大聯盟春訓的第4轟；另外老虎隊的李灝宇3打數沒有安打。

海盜隊大聯盟今天與紅襪隊交手的熱身賽，鄭宗哲沒有先發，不過在6局上替補守二壘，7局下首度上場打擊，鎖定第1球卡特球做攻擊，就從富爾默（Michael Fulmer）手中轟出中右外野方向陽春全壘打，替球隊追回1分，擊球初速達100.6英里（約162公里）。

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鄭宗哲9局下遭到三振，總計此戰2打數敲出1支全壘打，目前在大聯盟春訓13打數敲出4支安打，打擊率達3成08。此戰海盜隊最終以4比12不敵紅襪隊。

此外，老虎隊今天在熱身賽與光芒隊交手，台灣好手李灝宇先發打第7棒、擔任二壘手，不過3打數沒有敲出安打，遭到2次三振，目前在大聯盟春訓打擊率為不到1成的0.067。（編輯：李亨山）1140305