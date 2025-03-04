談陳偉殷退休 曾雅妮感同身受：在國外不容易

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）談到旅外投手陳偉殷宣布退休，台灣「微笑球后」曾雅妮今天表示，在國外都很辛苦、不容易，她提到，自己前陣子也受傷，更能感同身受。

36歲的曾雅妮生涯曾拿過15座美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）冠軍，儘管後來成績下滑，加上傷勢所擾，成績不如以往，依舊對高球保持熱情，她預計3月6日前往美國訓練。

曾雅妮今天出席品牌活動後接受媒體聯訪時表示，除了還想要繼續打球外，未來也想傳承所學經驗，讓更多人認識高爾夫運動，「我因為高爾夫球而改變人生，很多東西是我沒有辦法從課本上學到的。」

曾雅妮認為，團隊運動可接觸到更多不同生活，而高球屬於個人運動，「個人自律這些，我們不見得可以在學校學習到。」她期待，未來能進一步推廣這項運動，「希望可以像棒球一樣，讓台灣體育一直延續下去。」

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具美國職棒大聯盟MLB、日本職棒資歷的投手陳偉殷日前宣布退休，告別20年職業生涯，曾雅妮過去也曾關注陳偉殷在大聯盟比賽。她表示，滿難過的，大家在國外都很辛苦、不容易，「因為我前陣子也受傷，知道他也因為受傷，可能沒辦法在這麼高殿堂繼續投球，其實我很能理解那種感受。」

曾雅妮透露，先前面臨開刀抉擇時，醫生也曾告訴她，「如果要在最高殿堂繼續比賽，不開刀是沒有辦法，身體狀況已經沒辦法應付到那個強度。」她說，為了再給自己一次機會，就決定開刀，雖然休息了3年，很慶幸的是，她打得是高爾夫，在年齡上沒有那麼多限制。（編輯：龍柏安）1140304