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川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025/3/1 20:36（3/1 21:26 更新）
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MLB安打王羅斯。（路透社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普指出，他將赦免已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯，但川普未透露赦免會涵蓋哪些內容，且羅斯沒因為涉賭而被判有罪。

路透社報導，川普（Donald Trump）還批評大聯盟以羅斯（Pete Rose）涉賭為由，而禁止他進入美國棒球名人堂。

羅斯的大聯盟球員生涯長達24個賽季，創下最多安打（4256支）、最多出賽數（3562場）、最多打數（1萬4053打數）等輝煌紀錄。

他曾拿下1963年國家聯盟新人王、1973年國聯最有價值球員，生涯3次贏得世界大賽冠軍。

但羅斯在1989年擔任辛辛那提紅人隊總教練期間，被控涉入賭博醜聞，遭到大聯盟終身禁賽，連帶使他無法進入棒球名人堂。

羅斯已於去年9月逝世，享壽83歲。他在2004年承認自己曾簽賭，但從未下注自己的球隊輸球。

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川普昨天於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「在未來幾週，我將簽署完全赦免羅斯，不應該簽賭棒球的，但他只下注自己的球隊會贏。」

川普貼文還提到：「截至目前為止，他是棒球史上安打數最多的人，也是體育史上獲勝場次最多的人。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140301

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