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哥倫比亞10比0扣倒德國奪3連勝 晉級經典賽會內賽

2025/3/5 12:01（3/5 12:28 更新）
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哥倫比亞4日在經典賽資格賽擊敗德國，獲得晉級明年正賽資格。（圖取自x.com/WBCBaseball）
哥倫比亞4日在經典賽資格賽擊敗德國，獲得晉級明年正賽資格。（圖取自x.com/WBCBaseball）
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（中央社亞利桑那州土桑4日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事，哥倫比亞今天開場即一路領先，7局10比0「扣倒」德國，拿下3連勝，以B組第一名的成績晉級明年會內賽。

B組賽事在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）舉行，哥倫比亞、德國、中國和巴西4隊爭取2026年經典賽會內賽最後兩張門票。中國稍早7局遭到巴西12比2「扣倒」，苦吞3連敗淘汰。

哥倫比亞開場即展開猛攻，拉米雷斯（Harold Ramirez）率先擊出安打，將隊友阿洛尤（Michael Arroyo）送回本壘得分；接著在德國球員守備失誤、投手壓制不住打者等狀況下，哥倫比亞持續攻占壘包，第1局就拿下5分。

哥倫比亞第3局、第4局又分別攻下2分，第7局再搶1分，與德國相差10分，達成扣倒條件提前結束比賽。

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德國反攻有心無力，全場僅4支安打，且有2次失誤。哥倫比亞全場則敲出15支安打，沒有失誤。

哥倫比亞在資格賽取得3連勝，順利晉級會內賽；德國戰績1勝2負，將與巴西爭奪另一張會內賽門票。（編輯：曾依璇、盧映孜）1140305

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