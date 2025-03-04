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WBCQ台灣隊違規遭罰 蔡其昌：承認改進反省檢討

2025/3/4 17:16
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）落幕，從無台灣隨隊防護員到因電子設備違規被重罰警告的議題，中職會長蔡其昌今天受訪有做出解釋，但也提到「承認、改進、反省、檢討」。

台灣順利在資格賽搶下2026年經典賽（WBC）門票，後續有因證件人員管控，台灣沒有報名隨隊防護員問題引起討論，後又有因為無持證人員進入休息區、電子設備違規被重罰美金2萬元（約新台幣66萬元），並遭經典賽主席史莫爾（Jim Small）嚴厲警告，若再犯，最嚴重罰則恐會失去資格。

中職會長蔡其昌今天出面接受媒體訪問表示，收到告知首日賽事有沒有持證同仁進入休息區，裝備中有電腦、手機、印表機等電子產品， 「我沒有在現場，問了聯盟同仁，的確有這些東西，我沒有話可說，依照規定罰款，我們接受，同時要求一切符合規定。」

被問起規章上明定，卻仍將電子設備帶入，是否為規則理解上的疏忽，蔡其昌表示，反正就是有，也有檢討，可能以前沒有做到，之後在裝備分類上要更細緻。

台灣隊的違規在21日首戰對西班牙比賽發生，但大聯盟派員抽查是在第2天賽前，據了解仍被發現休息區留有電子設備，並確實有被嚴厲警告。

被問起是否清楚22日賽前大聯盟派員檢查的詳情，以及是否還留有電子設備的狀況，蔡其昌表示，大聯盟派員檢查的部分不了解，「但事後大聯盟有告訴我有去了解，我們就快點改進、繃緊神經。」

外界質疑是否有故意為之的嫌疑，蔡其昌表示，「我不在現場，我能回答大家的就是大聯盟告訴我的，如果大聯盟官方說我們故意為之，我就會告訴大家。」

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媒體追問，是否真的沒有「操作」事實， 蔡其昌則回覆，這個問題很多人問他，但他不在場、不會知道，大聯盟有技術委員在現場看，「我得到的消息就是，我們有這些電子設備違規。」

蔡其昌表示，因應每次的比賽做法不同，2023年經典賽當時也有規定，但是管理上沒有這麼嚴格，這次是「極端嚴格」，但配置是固定的，就是希望提供球員所有需要服務照顧的地方，至於證件人員配置，「可以讓大家了解決策過程，至於對不對見仁見智，會長尊重。」（編輯：李亨山）1140304

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