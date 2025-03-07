加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
WBC棒球經典賽
新聞專題
WBC棒球經典賽1/300
首頁 / 運動

WBC資格賽 巴西6比4力克德國拿到最後一張正賽門票

2025/3/7 13:11（3/7 13:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽資格賽6日進行B組最後一場賽事，巴西隊以6比4擊敗德國，獲得晉級2026正賽門票。（圖取自x.com/WBCBaseball）
世界棒球經典賽資格賽6日進行B組最後一場賽事，巴西隊以6比4擊敗德國，獲得晉級2026正賽門票。（圖取自x.com/WBCBaseball）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天巴西與德國驟死賽，巴西靠前三局就攻下5分奠定勝基，終場6比4擊敗德國，拿到最後一張晉級明年正賽門票。

德國1局上就先馳得點，但巴西1局下就靠保送與兩支安打攻下2分反超，德國3局上再下一城扳平，但巴西3局下兩出局後靠連續3支安打，包含二壘打及三壘打各一，外加對方暴投攻下3分拉開比數，4局下再添1分。

德國7局上靠2支安打追回2分，但8、9兩局無力突破對方後援投手古維亞（Murilo Gouvea）封鎖最終飲恨。

巴西繼2013年後再次打進經典賽正賽，生涯最高打到美職3A的老將三壘手雷吉納托（Leonardo Reginatto），自2012年巴西參加WBC資格賽以來，每次資格賽都為國出征，每屆也都有貢獻，他今天4打數1安打1打點，本屆表現依然不俗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

本屆經典賽資格賽今天全部結束，日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽，這次B組則由哥倫比亞、巴西晉級。

2026年世界棒球經典賽將於明年3月5日起分4組於日本東京、美國邁阿密、休士頓及波多黎各等4地開打，準決賽與決賽都在邁阿密。參賽隊伍計有：波多黎各、古巴、巴拿馬、加拿大、尼加拉瓜、美國、義大利、墨西哥、英國、哥倫比亞、日本、韓國、台灣、澳洲、捷克、委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、巴西。（譯者：陳亦偉）1140307

延伸閱讀
經典賽資格賽中國遭淘汰 會內賽台灣高機率與日韓同組WBC棒球經典賽明年登場 愛爾達穩中求進迎接轉播大年沙子宸回顧WBC資格賽 自責沒能多撐幾局哥倫比亞10比0扣倒德國奪3連勝 晉級經典賽會內賽
WBC棒球經典賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
WBC棒球經典賽明年登場 愛爾達穩中求進迎接轉播大年
197
更多編輯台推薦新聞：