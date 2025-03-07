WBC資格賽 巴西6比4力克德國拿到最後一張正賽門票

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天巴西與德國驟死賽，巴西靠前三局就攻下5分奠定勝基，終場6比4擊敗德國，拿到最後一張晉級明年正賽門票。

德國1局上就先馳得點，但巴西1局下就靠保送與兩支安打攻下2分反超，德國3局上再下一城扳平，但巴西3局下兩出局後靠連續3支安打，包含二壘打及三壘打各一，外加對方暴投攻下3分拉開比數，4局下再添1分。

德國7局上靠2支安打追回2分，但8、9兩局無力突破對方後援投手古維亞（Murilo Gouvea）封鎖最終飲恨。

巴西繼2013年後再次打進經典賽正賽，生涯最高打到美職3A的老將三壘手雷吉納托（Leonardo Reginatto），自2012年巴西參加WBC資格賽以來，每次資格賽都為國出征，每屆也都有貢獻，他今天4打數1安打1打點，本屆表現依然不俗。

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本屆經典賽資格賽今天全部結束，日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽，這次B組則由哥倫比亞、巴西晉級。

2026年世界棒球經典賽將於明年3月5日起分4組於日本東京、美國邁阿密、休士頓及波多黎各等4地開打，準決賽與決賽都在邁阿密。參賽隊伍計有：波多黎各、古巴、巴拿馬、加拿大、尼加拉瓜、美國、義大利、墨西哥、英國、哥倫比亞、日本、韓國、台灣、澳洲、捷克、委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、巴西。（譯者：陳亦偉）1140307