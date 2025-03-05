WBC棒球經典賽明年登場 愛爾達穩中求進迎接轉播大年

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（中央社記者蘇思云台北5日電）新媒體公司愛爾達科技董事長陳怡君今天表示，今年定位為「棒球年」，已取得MLB美國職棒大聯盟總代理，今年雖沒有太多大型賽事，但也因此降低營業成本，有望提升毛利率，今年持續穩健經營，準備迎接明年包括WBC棒球經典賽的運動轉播大年。

愛爾達成立於2000年，愛爾達科技去年3月26日正式掛牌創新板上市，愛爾達科技公布2024年財報數字，營業收入達新台幣14.89億元，年成長53.82%，稅後淨利1.79億元，年增31.62%，每股盈餘為6.85元，創下歷史新高。

愛爾達主要有內容產製與代理、轉授權暨代購業務、廣告與運動科技專案等4大業務，衍生7大收入來源。陳怡君今天出席交流活動時表示，收入來源以MOD收視分潤及OTT會員訂閱收入為主，廣告為輔，展望中長期，看好ELTA OTT的成長速度。

回顧2024年營運成果，陳怡君表示，愛爾達受惠巴黎奧運、世界12強棒球賽加持，也讓更多人因為賽事認識愛爾達。MOD分潤持續成長，OTT收視等例行性營收持續穩健，今年大型賽事雖然較少，可能影響轉授權跟廣告收入，營收動能趨緩，但營業成本大幅下降，今年毛利率應該會比去年好。

陳怡君表示，今年定位為「棒球年」，是穩健經營的一年，棒球一場比賽播出時間長達3小時，觀眾收看時間拉長，也增加愛爾達收到的分潤。愛爾達已取得今年MLB美國職棒大聯盟總代理，預計每天直播10場賽事，以及國內職棒台鋼雄鷹的全媒體轉播權，將為明年的運動轉播大年做準備，明年大型賽事包括WBC棒球經典賽、美加墨世界盃足球賽等。

去年政府推動動滋券，陳怡君透露，不少年輕族群使用動滋券訂閱愛爾達，政府今年規劃掛牌成立運動部，看好體育產業發展，愛爾達以運動轉播為核心有望因此受惠。

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至於愛爾達是否可能擴大跟通路的合作，陳怡君指出，通路有許多類型，像是先前跟萊爾富合作買咖啡送愛爾達序號的活動，也有可能未來信用卡紅利點數可以兌換序號等，希望把活動設計得更為靈活彈性。

愛爾達去年在創新板上市後，初期雖受到合格投資人資格限制影響下，交易較不熱絡。不過，今年1月交易所取消投資限制後，近期成交量已明顯增加。外界關注是否有轉一般板的可能，陳怡君表示，預計先觀察1年，再評估是否轉一般板。（編輯：楊凱翔）1140305