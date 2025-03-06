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大聯盟熱身賽鄭宗哲連2天長打 李灝宇敲二壘打

2025/3/6 12:40（3/6 13:29 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）美職海盜隊台灣好手鄭宗哲今天在大聯盟春訓熱身賽替補上場，繼昨天轟出全壘打後，今天於8局下敲出二壘安打；另一場老虎隊賽事，李灝宇也是替補上場，8局下也敲二壘打。

大聯盟熱身賽今天匹茲堡海盜隊與多倫多藍鳥隊交手，鄭宗哲雖然沒有先發，不過在第6局替補上場守游擊，並在8局下0好2壞時、鎖定1顆93.8英里（約151公里）的速球，敲出左半邊二壘安打。終場海盜隊以7比6擊退藍鳥隊。

鄭宗哲繼昨天敲出全壘打之後，今天再有長打演出，目前在大聯盟熱身賽共14打數敲出5支安打、包含1發全壘打，貢獻2分打點，打擊率達3成57。

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另一場底特律老虎隊與費城人隊交手的熱身賽，台灣好手李灝宇同樣沒有先發，不過在第6局替補守二壘，雖然6局下首打席遭到三振，不過8局下1好2壞時、擊中89.7英里（約144公里）的速球，敲出中間方向二壘安打，並靠著下一棒尼多（Tomas Nido）開轟跑回分數。

終場老虎隊就以17比7擊退費城人隊，總計李灝宇2打數敲出1支安打，目前在大聯盟熱身賽17打數敲出2支安打，打擊率1成18。（編輯：李亨山）1140306

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