中職115年球季採大聯盟加大壘包 今年熱身賽試行新版計時規定

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒今天召開領隊會議，會長蔡其昌表示，討論項目之一是確定明年球季開始會使用大聯盟規格的加大壘包；另外雖然沒有特別討論新版計時規定，不過熱身賽試行後會再討論。

世界棒球經典賽（WBC）、世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）都是使用大聯盟規格的加大壘包，蔡其昌指出，中職領隊會議今天決議明年球季開始實施加大壘包，「因為今年有貨的問題，明年是最適當時間，明年春訓甚至更早就可以開始訓練，有1年時間來準備一下，聯盟會直接跟廠商訂。」

日前總教練會議討論縮短投球計時器秒數限制，去年中職的計時規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒；中職新版本的計時規定為壘上有人23秒、壘上無人18秒，會先在今年官辦熱身賽試行，最快明年正式上路。

雖然在WBCQ期間因台灣隊選手不適應大聯盟版本秒數（壘上有人18秒、壘上無人15秒），引起不少話題，不過蔡其昌強調，「這要尊重各隊總教練，因為他們是執行技術面第一線，我們還是以選手健康為考量，所以先讓教練決定，再循序漸進實施。」

對於明年3月台灣隊就要參加WBC正賽，到時仍會面臨一樣的問題，蔡其昌強調，「國際賽我們就要去適應每一次比賽，這是在集訓期間要去做到的。」

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蔡其昌提到，今年執行計時規定時，裁判執法部分會再更嚴謹，「裁判要顧的東西很多，（計時）這個也要養成習慣，他們也在適應學習，這次春訓有強調訓練這些東西，SOP調整得更順暢，各球場也會加裝計時時鐘，在裁判視線範圍內。」

另外，蔡其昌表示，聯盟會鼓勵每一隊在球場加裝更多攝影鏡頭，由聯盟補助，讓電視重播輔助判決有更多角度，「但這還要跟轉播單位確認。」（編輯：李亨山）1140305