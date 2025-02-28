中職2025年賽程 台北大巨蛋增至52場味全龍16場最多

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職今天公布2025年球季賽程，開幕戰3月29日在台北大巨蛋舉行，由去年總冠軍賽組合統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟交手，全年台北大巨蛋場次增加至52場。

中職發布新聞稿公布新球季賽程，今年一軍例行賽共360場賽事，每隊出賽120場，主、客場各60場賽事，台北大巨蛋全年賽事增加至52場，6隊皆有主場賽事安排在此，味全龍16場、中信兄弟13場、樂天桃猿7場、統一7-ELEVEn獅6場、富邦悍將6場、台鋼雄鷹有4場。

開幕戰3月29日在台北大巨蛋開打，3月30日單日3地開打，台北大巨蛋繼續由中信兄弟擔任主隊交手富邦悍將，獅隊則回到台南棒球場迎戰台鋼雄鷹，而樂天桃猿將在樂天桃園棒球場和味全龍交戰。

4月2日味全龍在天母棒球場主場首戰對上台鋼雄鷹，新莊棒球球場首戰則是由富邦悍將和來訪的中信兄弟進行比賽，4月4日中信兄弟回到台中主場洲際棒球場3連戰要面對的是獅隊，而台鋼雄鷹在主場高雄澄清湖棒球場和樂天桃猿進行3連戰。

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嘉義市立棒球場今年首戰將在5月2日舉行，由中信兄弟作客交手主隊台鋼雄鷹，5月9日是本季花蓮棒球場首戰，3連戰由悍將交手獅隊。今年斗六棒球場的賽事僅安排2場在下半季進行，7月15日、16日由台鋼雄鷹和味全龍交戰，8月5日為今年首場台東球場賽事，台鋼雄鷹擔任主場球隊和富邦悍將交手。

今年共11座球場可以欣賞到精彩的6隊交戰，中華職棒在各地舉行賽事，希望有更多球迷踴躍進場支持最熱血的運動賽事，全新的中華職棒新球季即將迎來，期盼一起延續去年的棒球熱潮，迎接中華職棒36年到來。（編輯：管中維）1140228