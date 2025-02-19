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中華職棒官辦熱身賽3/12開打 2場在台北大巨蛋

2025/2/19 16:48（2/19 17:16 更新）
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2024中職總冠軍賽第2戰中信兄弟在台北大巨蛋迎戰統一獅隊，吸引3萬7596名觀眾進場觀賽。中央社記者張新偉攝 113年10月20日
2024中職總冠軍賽第2戰中信兄弟在台北大巨蛋迎戰統一獅隊，吸引3萬7596名觀眾進場觀賽。中央社記者張新偉攝 113年10月20日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）迎接新球季，中華職棒熱身賽將於3月12日起展開，首場比賽在嘉義市棒球場由富邦悍將交手樂天桃猿；今年中職也特別安排2場熱身賽在台北大巨蛋進行，分別在3月22日、23日。

中華職棒36年官辦熱身賽從3月12日起至26日，6隊共計30場賽事，各隊出賽10場。比賽地點分別在台南市立棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台中洲際棒球場、台北大巨蛋、天母棒球場。

中職熱身賽首場賽事安排在3月12日於嘉義市棒球場展開，由富邦悍將和樂天桃猿交戰；在台北大巨蛋的2場比賽安排在3月22、23日，對戰組合分別為中信兄弟與樂天桃猿交手、中信兄弟與富邦悍將交手，開賽時間皆為下午5時。

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官辦熱身賽預售票將於26日中午12時起開始預售，球迷可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠。熱身賽售票僅台北大巨蛋場次票價不同，其餘球場平日全票新台幣250元、假日全票300元；台北大巨蛋假日場次票價則為400元到700元不等。

中華職棒表示，合作金庫長期支持運動產業，今年繼續攜手中職前進熱身賽，連續3年獨家冠名中華職棒熱身賽。（編輯：龍柏安）1140219

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（圖取自中華職棒網頁cpbl.com.tw）
（圖取自中華職棒網頁cpbl.com.tw）
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