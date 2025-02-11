中職票房大豐收 預計找新辦公室、官網大改革

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職會長蔡其昌今天表示，去年聯盟在票房、收入大豐收，今年為了持續尋求軟硬體進步，預計會找新的聯盟辦公室，也會做官網改革，以及視察各球場增設重播輔助判決的攝影機。

中職會長蔡其昌、各隊常務理事、領隊今天齊聚聯盟，進行新春團拜，蔡其昌表示，由於每一年來採訪的媒體愈來愈多，且因應業務量增加、聯盟員工也不斷增加，今年聯盟會尋覓新的辦公室，滿足業務量成長需求，也有更大辦公空間，而且有望整合商品部。

蔡其昌指出，「聯盟在去年大豐收，業績、票房、收入邁入另一個巔峰，但我們不能因此自滿，必須要求更進步，不論是軟體、硬體也會同步進步，希望為球迷做更好的服務。」蔡其昌提到，聯盟網站今年會做大變革，希望可以更完善地提供深入數據，以服務廣大球迷。

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另外，以往球季期間進行重播輔助判決時，時常因為攝影機角度不足而無法提供改判證據。蔡其昌表示，今年聯盟會到6球團的球場做適度考察，裝一些增加準確度的攝影機，「我們會在第1次領隊會議尋求共同支持，提升大家觀賽體驗，怎麼讓中職變得更好是我們今年目標。」

蔡其昌也邀請球迷在3月29日到台北大巨蛋觀看中職開幕戰，並邀請球迷在明天、13日到大巨蛋觀看台韓交流賽，「這次是新的國家隊，跟12強不一樣，這個國家隊也很強，而且樂天巨人這次也把韓國球迷、啦啦隊帶到台灣，可以體驗韓國應援文化。」（編輯：張雅淨）1140211