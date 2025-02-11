林家正返美辭退WBCQ台灣隊 蔡其昌：一定要支持

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）台灣棒球好手林家正今天宣布與美職運動家隊簽約並獲邀大聯盟春訓，因此辭退WBCQ台灣隊，對此中職會長蔡其昌表示，林家正能夠回去美國一定要支持，也會協助追逐夢想。

林家正在去年11月的世界12強棒球賽表現亮眼，這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）也入選台灣隊36人名單。不過林家正今天在個人社群媒體發文表示，他已經與美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，這份合約中也包含了自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。

林家正在內文中特別提到，感謝中職會長蔡其昌提供強大後勤支援，對此蔡其昌今天表示，「主要是提供行政上協助，包括他去年12強回來後受傷，安排去醫院檢查、關心他的狀況，還有這次入選國家隊後怎麼安排回美國。」

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蔡其昌強調，「我們當然也希望家正留在台灣打中職，但他能夠回去（美國）是我們要支持的，怎麼樣讓他更有效率地追逐夢想，我對每個有緣分的球員都是一樣，本來就是我會去努力做的事情。」蔡其昌也笑說：「家正寫了一大段感謝我，有點歹勢，謝謝家正記得我。」

在WBCQ台灣隊36人集訓名單中鄭宗哲、林家正確定退出，至於目前是否會有其他球員辭退，蔡其昌僅指出，目前掌握到的只有林家正。（編輯：張雅淨）1140211