林家正與運動家簽約獲邀大聯盟春訓 辭退WBCQ台灣隊

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊36人集訓名單中本來有捕手林家正，不過日前他回美國處理合約事宜，今天宣布已經與美職運動家隊簽約並受邀大聯盟春訓，因此辭退台灣隊。

林家正 林家正 生日：1997年6月26日

投打習慣：右投右打

守備位置：捕手、一壘手

經歷：

MLB亞利桑那響尾蛇隊（2019～2023、2024）、多倫多藍鳥隊（2023）、澳洲職棒奧克蘭巨蜥隊（2022～2023）

杭州亞運中華代表隊

第三屆12強棒球錦標賽中華代表隊 看更多 關閉 在去年11月的世界12強棒球賽表現亮眼，吸引非常多球迷，這次世界棒球經典賽資格賽也有入選台灣隊36人名單，不過之前中職會長蔡其昌透露，林家正先回美國處理合約，是否會打資格賽還有變數。

直到林家正今天在個人社群媒體發文表示，他已經與美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，這份合約中也包含了自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。

林家正指出，由於運動家隊要求能夠完整參加春訓，「因此我不得不向國家隊以及曾豪駒總教練辭退參加這一次的經典賽資格賽，感謝曾豪駒總教練的提攜與厚愛，在去年拿下冠軍後這次又再度將我選進國家隊。」

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林家正也說：「對於在開訓後才因為合約關係必須辭退參與這一次國家隊的集訓與參賽，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。」他同時感謝中職會長蔡其昌，「從去年12強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，我也得以在春訓報到日順利報到。」

林家正最後感謝全台灣球迷，「因為有你們的支持與相挺，去年12強最後得以成功拿下冠軍，希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲。」（編輯：張雅淨）1140211