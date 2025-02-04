WBC資格賽台灣隊名單少1人 曾豪駒：鄭宗哲有望拚大聯盟

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）備戰世界棒球經典賽資格賽台灣隊昨天展開集訓，但經典賽官方提前公布台灣僅提交27人名單，總教練曾豪駒說，應該是官方有收到消息鄭宗哲有拚大聯盟機會因此拿掉，也替鄭宗哲開心。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日開打，台灣隊昨天在台北大巨蛋展開集訓，也公布36人集訓名單，但今天WBC官方提前公布各隊28人名單，台灣隊名單僅有27人，官方名單異動最後期限為19日。

對此曾豪駒今天受訪表示，過年前收到大會通知，要提交初步28人名單，但不知道少了1人，可能是本來在名單中的美職匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲有機會上到大聯盟的消息有通知官方，所以被拿掉。

曾豪駒表示，代表隊收到消息，鄭宗哲今年有拚大聯盟的機會，希望他留在美國做好準備，教練團收到消息後，也很替鄭宗哲高興，希望他早日上到大聯盟。

曾豪駒表示，過年前提交的是初步28人名單，但名單會持續變動，希望最晚在15日可以確定，也透過集訓、練習賽整合，挑選出最佳陣容。

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根據WBC官方提供名單，台灣隊投手群15人，包括旅外投手陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、林盛恩、沙子宸、孫易磊、古林睿煬、徐翔聖，中職投手徐若熙、陳韻文、李東洺、黃群、伍祐城、呂彥青、曾峻岳。

捕手為林家正、蔣少宏、陳重羽，內野手為曾子祐、林子偉、張育成、吳念庭、劉基鴻，外野手為陳傑憲、陳子豪、陳文杰、宋晟睿。（編輯：張雅淨）1140204