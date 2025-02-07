WBCQ台灣隊先發已有雛形 9日、10日打熱身賽

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）WBCQ台灣隊9日、10日將與中職台鋼雄鷹打首波熱身賽，總教練曾豪駒說，2場比賽投手群都會準備登板。至於正式比賽先發投手安排，目前預計有陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸及徐若熙。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今、明天集訓後，9日、10日將在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊打熱身賽，不過2場比賽因有戰術演練，不開放媒體、球迷進場，為閉門熱身賽。

談到那2天熱身賽的投手調度，台灣隊總教練曾豪駒今天受訪時說：「所有投手都會準備，因為是今年第1場比賽，看怎麼把這段時間準備的展現出來，也會觀察大家對於比賽狀況、比賽氛圍的掌握。」

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目前台灣隊先發投手陣容已經有雛形，曾豪駒指出，預計由陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙等人擔任先發投手，不過由於僅3到4場比賽，曾豪駒說：「短期盃賽會每個投手下去接力，由於投手都有提早開機，會密切注意他們的狀況。」

這次台灣隊36人集訓名單共選了8名旅外投手，目前僅美職紅人隊林盛恩、海盜隊陳柏毓報到，曾豪駒指出，下一個報到的旅外投手為日職養樂多隊的徐翔聖，預計9日報到。至於各旅外投手的定位，曾豪駒說：「會和母球團溝通、了解這次的定位，球團也知道他們的角色設定。」（編輯：龍柏安）1140207