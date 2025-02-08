加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流發威20縣市低溫特報 苗栗新北清晨僅7度
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
WBC棒球經典賽
新聞專題
WBC棒球經典賽1/300
首頁 / 運動

WBC資格賽最大咖退役球星 瓊斯任西班牙打擊教練

2025/2/8 09:19（2/8 09:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
WBC資格賽21日起在台灣舉行，大聯盟退役球星瓊斯擔任西班牙打擊教練。（美聯社）
WBC資格賽21日起在台灣舉行，大聯盟退役球星瓊斯擔任西班牙打擊教練。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽21日起在台灣舉行，重量級大聯盟退役球星瓊斯將抵台，擔任西班牙打擊教練。他現為金鶯隊總管的特別顧問，也是旅美好手陳偉殷的前隊友。

39歲的瓊斯（Adam Jones）闖蕩美國職棒大聯盟14年，5度入選明星賽、4次拿下金手套獎、銀棒獎打者。他2020年轉戰日本職棒，效力歐力士猛牛2年，2023年引退，現與妻兒居住在西班牙巴塞隆納。

瓊斯在台灣享有知名度，原因是陳偉殷2012年到2015年效力巴爾的摩金鶯隊時，兩人是隊友，瓊斯經常給予陳偉殷火力支援。2023年金鶯隊為瓊斯舉行引退儀式，陳偉殷到場祝福。

瓊斯這次將以西班牙隊打擊教練的身分來台，堪稱是本屆世界棒球經典賽（WBC）資格賽的台灣站賽事大聯盟資歷最豐富、美職份量最大的退役球星。

瓊斯近日剛獲聘為金鶯隊總經理艾里亞斯（Mike Elias）的特別顧問，並擔任金鶯隊社區大使；能直接對球隊管理階層提出意見，於金鶯本季簽下日本強投菅野智之的過程中，扮演重要角色。

金鶯本季以1300萬美元（約新台幣4.2億元）合約簽下日本明星投手菅野智之，擁有旅日經驗的瓊斯參與決策。

瓊斯近日接受廣播節目訪問，談到菅野智之雖已35歲，但球速保持水準以上，特別是控球非常精準，擅長使用變化球和配球擾亂打者，只要能壓低球路，避開打者熱區，就能夠站穩大聯盟。

瓊斯提到，避免失投、善用好球帶邊角是日本投手轉戰大聯盟的關鍵，在大聯盟第1棒到第9棒都有全壘打實力，但在日本職棒，只有第3棒到第5棒的打者具有長打火力。

針對社區大使的身分，瓊斯表示，金鶯隊是一支有歷史的球隊，需要更多退役球員參與，傳承球隊的文化；特別是年輕一輩的球迷，對他和同世代的球員比較有感情，球隊把這一批球員找回來，能夠保持與球迷的互動、維持球隊的傳統。

金鶯隊近3年戰績出色，每季平均90勝，連2年打進季後賽。瓊斯表示，球隊前景看好。

google news透過 Google News追蹤中央社

相較當年瓊斯在金鶯時，主力戰將包括戴維斯（Chris Davis）、哈帝（J. J. Hardy）、威特斯（Matt Wieters）；瓊斯指出，現在金鶯的核心陣容又更年輕，具有更強的運動能力。

他強調「季後賽是不同的挑戰」，球隊建立王朝，必須穩定進入季後賽，讓年輕球員習慣在高壓環境下比賽。（編輯：韋樞）1140208

陳偉殷
李來發獲宏道教練特別獎 陳偉殷錄影片感念恩師蓬萊少棒也有陳偉殷 最喜歡球員就是陳偉殷林昱珉
WBC棒球經典賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林盛恩首度實戰投打練習 飆153火球還沒達到目標
24
更多編輯台推薦新聞：