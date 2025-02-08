WBC資格賽最大咖退役球星 瓊斯任西班牙打擊教練

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽21日起在台灣舉行，重量級大聯盟退役球星瓊斯將抵台，擔任西班牙打擊教練。他現為金鶯隊總管的特別顧問，也是旅美好手陳偉殷的前隊友。

39歲的瓊斯（Adam Jones）闖蕩美國職棒大聯盟14年，5度入選明星賽、4次拿下金手套獎、銀棒獎打者。他2020年轉戰日本職棒，效力歐力士猛牛2年，2023年引退，現與妻兒居住在西班牙巴塞隆納。

瓊斯在台灣享有知名度，原因是陳偉殷2012年到2015年效力巴爾的摩金鶯隊時，兩人是隊友，瓊斯經常給予陳偉殷火力支援。2023年金鶯隊為瓊斯舉行引退儀式，陳偉殷到場祝福。

瓊斯這次將以西班牙隊打擊教練的身分來台，堪稱是本屆世界棒球經典賽（WBC）資格賽的台灣站賽事大聯盟資歷最豐富、美職份量最大的退役球星。

瓊斯近日剛獲聘為金鶯隊總經理艾里亞斯（Mike Elias）的特別顧問，並擔任金鶯隊社區大使；能直接對球隊管理階層提出意見，於金鶯本季簽下日本強投菅野智之的過程中，扮演重要角色。

金鶯本季以1300萬美元（約新台幣4.2億元）合約簽下日本明星投手菅野智之，擁有旅日經驗的瓊斯參與決策。

瓊斯近日接受廣播節目訪問，談到菅野智之雖已35歲，但球速保持水準以上，特別是控球非常精準，擅長使用變化球和配球擾亂打者，只要能壓低球路，避開打者熱區，就能夠站穩大聯盟。

瓊斯提到，避免失投、善用好球帶邊角是日本投手轉戰大聯盟的關鍵，在大聯盟第1棒到第9棒都有全壘打實力，但在日本職棒，只有第3棒到第5棒的打者具有長打火力。

針對社區大使的身分，瓊斯表示，金鶯隊是一支有歷史的球隊，需要更多退役球員參與，傳承球隊的文化；特別是年輕一輩的球迷，對他和同世代的球員比較有感情，球隊把這一批球員找回來，能夠保持與球迷的互動、維持球隊的傳統。

金鶯隊近3年戰績出色，每季平均90勝，連2年打進季後賽。瓊斯表示，球隊前景看好。

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相較當年瓊斯在金鶯時，主力戰將包括戴維斯（Chris Davis）、哈帝（J. J. Hardy）、威特斯（Matt Wieters）；瓊斯指出，現在金鶯的核心陣容又更年輕，具有更強的運動能力。

他強調「季後賽是不同的挑戰」，球隊建立王朝，必須穩定進入季後賽，讓年輕球員習慣在高壓環境下比賽。（編輯：韋樞）1140208