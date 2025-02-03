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WBC資格賽台灣36人名單出爐 林家正孫易磊徐若熙入列

2025/2/3 12:05（2/3 12:56 更新）
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經典賽資格賽台灣36人名單出爐，林家正（左）、孫易磊（中）、徐若熙（右）入列。（中央社檔案照片）
經典賽資格賽台灣36人名單出爐，林家正（左）、孫易磊（中）、徐若熙（右）入列。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋開訓，目前集訓階段從35人增加為36人，集訓名單出爐，其中有9名旅外選手，包括投手莊陳仲敖、孫易磊、沙子宸等人。

資格賽台灣隊由曾豪駒擔任總教練，36人名單如下：

投手共19人，分別為陳柏豪、古林睿煬、陳韻文、李東洺、黃群、徐翔聖、呂詠臻、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、伍祐城、呂彥青、曾峻岳、徐若熙、林詔恩、陳仕朋、林盛恩、孫易磊、沙子宸。

捕手共有4人，分別為高宇杰、林家正、蔣少宏、陳重羽。

內野手共有8人，分別為王博玄、鄭宗哲、曾子祐、林子偉、張育成、李宗賢、吳念庭、劉基鴻。

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外野手共有5人，分別為陳子豪、陳文杰、林佳緯、陳傑憲、宋晟睿。

世界棒球經典賽資格賽共有8支隊伍，分成2組，其中在台灣的賽事包括地主台灣、南非、尼加拉瓜與西班牙，從21日至25日。台灣隊今天起在台北大巨蛋開訓，直到13日都在大巨蛋，15日至17日則是在天母棒球場。（編輯：唐聲揚）1140203

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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