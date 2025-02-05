陳柏毓集訓Live BP讓張育成斷棒 解釋雷神索爾封號

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓加入經典賽資格賽集訓，今天實戰投打練習讓張育成斷棒，陳柏毓首度踏上大巨蛋投手丘沒有適應問題，對於「雷神索爾」封號，他笑說現在沒有出賽就會下雨打雷的問題。

陳柏毓先前有先赴美國訓練調整約1個月，前天回到台灣，昨天到飯店報到，今天正式投入代表隊集訓，實戰投打練習（Live BP）最快球速約150公里，面對打者陳傑憲、吳念庭、張育成，還讓張育成打斷棒。

陳柏毓表示，今天算是休賽季第2次實戰投打練習，感覺狀況比想像中的好，沒有特別用力，教練團也讓他照著自己的節奏調整，可以跟3名這麼好的打者切磋很棒，但讓張育成斷棒有點不好意思。

被問起一踏入台北大巨蛋就看到銀幕上歡迎「雷神索爾 陳柏毓」的心情如何，他笑說：「很害羞，也有點小尷尬」，解釋是剛去美國首個賽季，只要表訂出賽就會一直延賽或者打雷，隊友才會這樣叫他，「但我現在沒有這麼問題了。」

陳柏毓表示，先前世界12強棒球賽時有進到大巨蛋看球，這是很好的球場，坐在裡面很舒服，身為球員看到這麼好的球場，當然會想要上場投看看，今天首度踏上大巨蛋投手丘，一開始擔心視覺上會比較空曠，但實際上場投，沒有視線上的問題、算是不錯。

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母隊野手鄭宗哲因有拚大聯盟機會、沒能再一同打國際賽，陳柏毓表示，當然會覺得可惜，但鄭宗哲有個人的安排，球隊中也有蠻多熟悉的學長，包括陳傑憲、吳念庭，昨天報到吳念庭就邀約到房間敘舊。

對於今年球季目標，陳柏毓表示，目前還沒有參加春訓，不知道球隊會怎麼安排，希望越快往上一個層級越好，球團給的目標都可以在球季中完成最重要。（編輯：林恕暉）1140205