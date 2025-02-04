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WBC資格賽多帶投手 曾豪駒：重新開機狀態考量

2025/2/4 15:27
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）WBC資格賽台灣隊展開集訓，今天WBC官網提前公布28人名單，台灣隊僅27人選帶15名投手，總教練曾豪駒表示，投手人數與12強賽想法不同，考量投手群需重新開機狀態沒辦法拉太快。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日開打，台灣隊昨天展開集訓，公告36人集訓名單，但今天官網提前公布各隊28人名單，台灣隊僅27人，投手群占15人。

去年底世界12強棒球賽當時最多需打9場比賽，台灣隊帶了13名投手，此次經典賽資格賽最多打4場比賽，選擇帶15名投手，總教練曾豪駒今天受訪表示，不同盃賽有不同想法。

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曾豪駒解釋，12強賽事接著職棒賽季，球員都還在比賽狀態，這次的比賽期，投手群都是關機後再開機，每名球員的調整快慢不同，球數可能也沒辦法一次拉這麼多，所以選擇多帶幾名投手。

被問起目前的先發投手輪值安排，曾豪駒表示，才剛開始集訓，很多球員剛接觸，還要觀察牛棚狀況，透過實戰觀察才會比較明朗。（編輯：李亨山）1140204

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