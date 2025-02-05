「雷神索爾」陳柏毓加入WBCQ集訓 曾豪駒讚有霸氣

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天加入經典賽資格賽集訓，大銀幕上秀「雷神索爾」字樣歡迎，總教練曾豪駒笑說：「忘了準備雷神之鎚」，點出場上不怯場有霸氣，球速控球都是優勢。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天繼續在台北大巨蛋集訓，大巨蛋銀幕上秀出歡迎「雷神索爾 陳柏毓」的字樣；曾豪駒表示，陳柏毓昨天到飯店報到，目前狀況準備就緒，就讓球員照著節奏調整。

目前旅外球員除了林盛恩、陳柏毓外，曾豪駒表示，近期最快會加入球隊的還有日職東京養樂多燕子隊的投手徐翔聖，再來就是美職奧克蘭運動家隊的林維恩、莊陳仲敖和沙子宸，日職火腿隊古林睿煬狀況待觀察，但還有時間等他。

對於陳柏毓的印象，曾豪駒表示，從上次陳柏毓打亞運觀察，整體場上壓制力好，有大將之風，不會怯場、有霸氣是他的優勢，還有不錯的控球和球速，希望在資格賽可以有最好發揮。

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去年世界12強棒球賽陳柏毓因為球團投球限制被割愛，此次終於有機會加入代表隊拚戰，曾豪駒表示，上次比較可惜，但當時球團就有表示，如果資格賽有機會就會讓他參賽，大家彼此也蠻熟悉的、不會陌生。

對於陳柏毓為什麼是「雷神索爾」，曾豪駒笑說他也不清楚，可能要問本人，還不忘開玩笑說：「忘了準備雷神之鎚。」（編輯：李亨山）1140205

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓5日加入經典賽資格賽集訓，台北大巨蛋大銀幕上秀出「雷神索爾」（圖）字樣歡迎。中央社記者謝靜雯攝 114年2月5日