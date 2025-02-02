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陳傑憲過年僅2天沒碰球 WBC資格賽集訓要扮里長伯

2025/2/2 15:54
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（中央社記者謝靜雯台南2日電）陳傑憲參加完統一獅開訓典禮後，將投入經典賽資格賽集訓，他透露過年僅有2天完全沒碰球，面對大賽不可掉以輕心，也笑說要跟學弟們拉近距離，好好扮演「里長伯」角色。

統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲是去年世界12強棒球賽台灣隊長，今年再度入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊集訓名單，今天獅隊在台南棒球場舉行開訓儀式，也宣布由陳傑憲第3年續任獅隊長。

陳傑憲表示，隊長只是個名詞，感謝隊友信任，也有自信可以勝任，擔任隊長職務繼續展現熱情與良善，扮演球員、教練間橋梁，但也強調球隊不能僅靠幾個人，希望透過互相磨合，幫助獅隊今年球季奪下好成績。

經典賽資格賽台灣隊明天展開集訓，陳傑憲透露，過年應該只有除夕及初二完全沒有碰球，面對大賽不可掉以輕心，要做足準備，展現運動選手該有態度，也提到目前身體狀況都很好，會努力把狀況調整到最好。

陳傑憲笑說，今年好像沒有過到年，說不定明年也是，但這也是好事，有能力才會被選到，謝謝教練團肯定。

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接下來加入世界棒球經典賽資格賽台灣隊，要與年輕學弟們拉近距離，「明天開始要好好當里長伯。」

至於新合約進度，陳傑憲表示，合約怎麼開就看球團將他價值定義在哪，如果是長約對他來說當然比較好，在談約過程中，有感受到球團肯定，目前剩些微差距在談論中，期待證明自己價值，也知道球團看重的不僅是球技，也包含很多其他考量。（編輯：陳仁華）1140202

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