12強棒球台灣奪冠 隊醫：選手設法扭轉劣勢就像給我人生啟示

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）世界12強棒球賽台灣隊去年奪冠振奮全國，也是球迷的隨隊醫師陳韋任表示，這是非常特殊經驗。棒球是他小時候甜蜜回憶，這次球隊給他的人生啟示將深印心中。

喜愛運動的陳韋任現任職大林慈濟醫院中醫部，兼任高功能運動醫學中心主任，除12強，還曾任2017年世界大學運動會、2023年世界棒球經典賽（WBC）隊醫，每年至少3到4場國家或世界級比賽隨隊經驗，配合專長整合性運動醫學治療，給予選手及時治療。

陳韋任小時候與嚴肅父親最甜蜜連結，就是父子觀看職業棒球比賽一起吶喊，這種快樂時光讓陳韋任對棒球有特殊情感，以專業投注棒球領域的感觸也特別深。

陳韋任憶起12強隨隊點滴時表示，比賽過程，評估隊長陳傑憲、捕手林家正及野手潘傑楷受傷、暫時不能上場時，可感受到球員們很不甘心，不能留在場上繼續拚戰，內心難過及痛苦，無法繼續完成國家、教練交付任務。

他說，球員場上拚戰精神同樣令人印象深刻，不因1次三振就氣餒，反而會傳達給下一個打者對手球路，「成功不必在我」團隊精神令人敬佩。

世界12強棒球賽台灣隊在2024年奪冠，隨隊醫師陳韋任說，棒球是小時候甜蜜回憶，這次球隊給他的人生啟示將深印心中。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日

陳韋任表示，棒球跟人生一樣，複雜又失敗率很高，須重覆面對挫折、挑戰，一旦放棄比賽就結束了，但如果堅持到最後一刻，都還有機會逆轉，「不到最後一個出局數，比賽都沒有結束」。

「棒球就像翻書」，陳韋任說，動作越快，看到下一頁機會越高，如果一直停在上一頁、一直沉浸在上次失敗中就無法進步。選手要面對失敗且要彌補過去失誤，設法扭轉劣勢，這就像棒球給人們的人生刺激與啟示。

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陳韋任感謝妻子、臨床醫師李欣樺支持，理解隊醫工作特性是國家榮譽、為國家服務。

陳韋任表示，大林慈濟醫院近幾年成立高功能運動醫學中心，成立前曾到美國運動醫學會、日本國家運動中心、日本專責醫院學校及台灣的國家運動訓練中心、長庚醫療體系觀摩學習，之後整合內部團隊成立，目前各單項優秀運動員都有配合整合醫療。（編輯：李明宗）1140126