WBC主席盛讚大巨蛋數一數二 評估MLB海外賽可能性

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（中央社記者陳容琛新北22日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於2月21日開打，WBC主席史莫爾今天受訪時稱讚，台北大巨蛋是數一數二的球場，或許未來有機會舉辦MLB海外賽。

世界棒球經典賽資格賽A組將於2月21日在台北大巨蛋開打，身為地主的台灣隊依序與西班牙、南非、尼加拉瓜等球隊過招，4支隊伍目標力拚2張會內賽門票。

WBC主席史莫爾（Jim Small）今天出席賽事記者會接受媒體聯訪時表示，很幸運在世界12強棒球賽到大巨蛋現場觀賞賽事，對台灣球迷的熱情反應印象深刻，並稱讚大巨蛋的設施是世界上數一數二的球場，「很開心這次的經典賽資格賽能在大巨蛋舉行，我們也非常期待。」

不過，針對大巨蛋是否有機會舉辦美國職棒大聯盟MLB的海外賽，史莫爾指出，需要經過複雜程序，並直言目前並沒有相關規劃，「但我覺得2月（經典賽）資格賽是一個起點，或許有機會開啟彼此合作的可能性。」

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台灣隊摘下12強棒球賽冠軍，史莫爾認為代表台灣隊整體實力有顯著成長，尤其成功突破其他具有競爭力的對手，這次雖然只是經典賽資格賽，但這些球隊過去也都有打進會內賽，相信每場比賽都會很精彩，拿出全力爭取資格。

經典賽即將邁入第6屆，史莫爾透露，上一屆寫下很多賽事紀錄，不僅總門票賣破130萬張，日本的收視率更高達40%、堪稱一年一度職業美式足球聯盟NFL超級盃的等級，「希望我們在2026年持續成長。」（編輯：張雅淨）1140122