新北大巨蛋選址諮詢會議 首要考量交通便利性

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市大巨蛋選址專家諮詢會議今天舉行，副市長劉和然表示，針對選址、場地規劃、營運、球團心聲等充分討論；普遍認為交通便利是首要因素，盼讓球迷下班後或假日可方便看球。

新北市府19日提出6處興建大巨蛋的潛力地點，今天邀產官學界研商，由副市長劉和然主持，市府觀光、體育、城鄉局外，輔仁大學退休教授葉志仙、中華職棒聯盟秘書長楊清瓏等人與會。

市府選出6處潛力地點為，板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側。

劉和然傍晚於會議結束後，偕同與會的體育局長洪玉玲、教練周正雄等接受聯訪時表示，與會人員共識認為新北有必要興建大巨蛋，也針對場地規劃、結合觀光營運等，提出看法與討論，並希望借鏡並改善既有球場缺點。

劉和然強調，以使用者角度出發，選址時，交通成為首要考量，且周邊設施愈多元愈好，希望平常上班族、假日的球迷，都可在公路、捷運、火車等軌道運輸的便利下，提高看球意願；賽後在周邊消費，才能永續營運。

2024世界12強棒球賽擔任情蒐團隊的周正雄認為，交通便利才能吸引球迷觀賽意願，賽後也要能有效率離開，周間球賽是晚間6時30分開打，很重要的是，下班的人能否在1個半小時內抵達球場。

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另外，他舉例，周邊環境配套影響球場營運，日本東京巨蛋旁邊有飯店，賽事球員可在不受干擾下，以連通道直接進入球場，這是新北大巨蛋未來可規劃的方向。

劉和然說，目前不預設立場，將陸續邀球團等舉行不同階段諮詢會議，並穿插民意溝通、現場會勘等行動。預計半年內縮小範圍至2個優先場址，於今年內定案。（編輯：方沛清）1140220