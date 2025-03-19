新北大巨蛋規劃75公尺高容5萬人 場址年底前定案

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表示，新北大巨蛋規劃容量5萬人、高度75公尺，將比台北大巨蛋還高；新北大巨蛋目前有6個潛在場址，今年8月前會篩選剩下2個，將於年底前拍板定案。

新北市長侯友宜上午在市政會議後接受媒體聯訪時指出，4月間將與新北市議會前往日本拜會友好城市，考察新北大巨蛋興建方式，將觀摩東京、西武2個大巨蛋，盼藉別人經驗調整自己想法，並在今年底選定新北大巨蛋落腳地點。

另外，新北市副市長劉和然在電台上午播出的專訪中提到，目前台北大巨蛋最多容納4萬人，新北巨蛋預估比照東京巨蛋可達5萬人。他也展示新北大巨蛋的示意圖，計畫高度將達75公尺，會比台北大巨蛋高。

針對新北大巨蛋的示意圖，新北市體育局長洪玉玲告訴中央社記者，真正的模擬圖片要等設計規劃階段才會出爐，將來除優化台北大巨蛋的經驗，也將參考日本與韓國的球場規劃。

劉和然表示，新北大巨蛋目前評估6個潛在場址，今年8月前會篩選剩下2個，年底前拍板定案後，將在侯友宜市長任內啟動都市計劃，「等於火車已經開了，接下來就往下走」。

新北大巨蛋的場址篩選，劉和然指出，除發展潛力與交通便利，最重要的是不能干擾住宅區。周邊要有飯店、旅館、購物中心、運動與休閒設施，建構成完整的區域，類似造鎮的概念。

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劉和然表示，未來希望亞洲的棒球聯賽可在台灣的巨蛋舉行，並有機會爭取大聯盟熱身賽、國際巡演等活動。

新北大巨蛋的潛在場址，新北市府日前提出板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側等6處大巨蛋潛力點。（編輯：戴光育）1140319