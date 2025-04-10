侯友宜4/11訪日本 考察東京、西武巨蛋取經

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市政府指出，新北市長侯友宜將於11日至15日訪問日本，除拜會友好城市神奈川縣，也將考察長照設施，並參訪東京巨蛋、西武巨蛋，作為規劃新北大巨蛋的參考。

新北市新聞局傍晚發布新聞表示，侯友宜11日上午將配合新北市議會，與新北市議長蔣根煌及議員們從松山機場搭機飛往日本，預計當天中午抵達東京羽田機場，展開考察與拜會行程。

面對高齡化社會，新聞局指出，需要強化新北市長期照顧服務與智慧科技應用，侯友宜等人將參訪「社會福祉法人善光會」的長照設施，實際瞭解高齡照護與科技整合的創新作為。

新聞局表示，侯友宜等人也將考察東京巨蛋、西武巨蛋（Belluna巨蛋），聚焦場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用。侯友宜期待廣納不同巨蛋的設計優點，融入台灣的棒球文化，打造專業賽事與商業活力的新北大巨蛋。

除了考察東京、西武巨蛋，新聞局指出，新北市與神奈川縣互動密切，議會間也締結為「姊妹會」，雙方政府也在消防、教育等領域簽署合作協定，展開多次實質交流。這次將拜會神奈川縣知事黑岩祐治，深化台日地方政府情誼。

新北市體育局長洪玉玲晚間接受中央社記者電訪表示，新北市大巨蛋選址專家諮詢會議已於2月召開，接下來會分別針對6處興建大巨蛋的潛力地點，排定時間前往勘查。預計今年8月前會篩選剩下2個場址，將於年底前拍板定案。

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她說，此次考察東京巨蛋、西武巨蛋，將以營運設施、附屬設施與建物等為主，盼吸取其多元化營運的經驗，將來讓新北大巨蛋的營運發揮球場與觀光、娛樂商業設施最大化。

新北市府指出，此次出訪聚焦長照、巨蛋建設、消防合作等議題，新北市府出訪成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、洪玉玲、消防局長陳崇岳。（編輯：戴光育）1140410