大巨蛋疑又漏水 蔣萬安：要求遠雄查明改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北大巨蛋昨天舉辦中華職棒例行賽，卻被發現天花板不斷有水珠滴下，疑似再度漏水。市長蔣萬安今天表示，已聯繫遠雄要求查明改善；體育局說，將請遠雄說明後再評估是否開罰。

有網友昨天在社群平台Threads上發布影片，顯示台北大巨蛋天花板不斷有水珠滴下，質疑大巨蛋為何還在漏水。

台北市長蔣萬安今天出席台北市「鮮奶週報」政策說明記者會，會前接受媒體聯訪表示，體育局接獲民眾反映後，已聯繫遠雄並要求查明及改善，他要求體育局持續追蹤遠雄對場館的巡檢及維護狀況。

至於是否回溯開罰，台北市體育局表示，將請遠雄說明疑似滲漏水情形的原因後再做評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大巨蛋民國112年底啟用後，屢次遇雨便漏水，影響球迷觀賽。台北市政府去年表示，遠雄巨蛋公司已承諾會在去年10月底前完成全面改善，屆時若仍有漏水問題，將依契約每天開罰新台幣10萬元、最高300萬元。

改善期屆滿後，大巨蛋仍有漏水情形，體育局去年11月兩度依契約回溯開罰，累計190萬元。（編輯：蕭博文）1140331