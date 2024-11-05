大巨蛋外野座椅區再漏水 北市：勘查若屬實將開罰

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北5日電）台北市議會工務委員會今天考察大巨蛋，發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水；體育局表示，將派員實地勘查，若確認漏水仍未改善，將開罰並回溯至11月1日起算。

台北市議會工務委員會上午赴大巨蛋考察，民進黨議員許淑華等藍綠議員皆到場，但因場地外租，未開放媒體入場。

擔任工務委員會第一召集人的許淑華表示，大巨蛋漏水等設備問題至今無法解決，遠雄與市府近日不斷互嗆，後續可能有颱風影響，若大巨蛋持續漏水，擔憂影響後續棒球賽程。

許淑華說，委員會今天考察漏水等設施問題，但內野有球隊練球，因此先看外野，也有議員建議了解包廂狀況，而考察並非針對遠雄，而是希望可以與市府及議會共同面對解決目前狀況。

北市都發局長簡瑟芳表示，許多議員質詢時關心大巨蛋狀況，今天考察包含漏水修繕，及舉辦大型演唱會時的逃生避難及疏散是否能因應。

許淑華聽完都發局官員簡報後，質疑大巨蛋地下連通道應納為逃生避難動線。建管處官員則回應，主要避難動線會直接從地面層往外疏散。

民進黨議員陳怡君則透過媒體群組發布影片，表示大巨蛋外野座位區有漏水，椅子及地面都積水，天花板接水盤有漏水狀況，可能是積水過多。

體育局長王泓翔則說明，市府要求遠雄在10月31日針對漏水進行改善期限已過，至於今天大巨蛋外野區漏水，後續將派員勘查，若確定是漏水，該回溯開罰就回溯，開罰金額每天新台幣10萬，最高可罰到300萬元。

他表示，會在世界12強棒球賽前，邀台北市土木技師公會到場現勘，若確認漏水未改善且屬實，將依契約開罰並回溯至11月1日起算。

許淑華會後接受媒體電訪時表示，今天發現大巨蛋仍有漏水及防火避難逃生問題，資料顯示大巨蛋1年內包含內外野約有100處漏水，已要求體育局每次下雨時都派人到場，若發現漏水要做記錄及開罰。

她表示，針對大巨蛋漏水，現場技師提到可能是大巨蛋屋頂鈦板間接縫施工品質差，遠雄僅以防水條和塑膠套防漏水，但技師認為應採永久防水性設施。

許淑華指出，逃生避難部分，考察時發現地下1樓往地面層的2側逃生梯寬度太窄，若發生災難可能影響逃生，地下2層就可直接從捷運連通道逃生。（編輯：蕭博文）1131105

台北大巨蛋頻傳漏水，台北市議會工務委員會5日前往考察，民進黨台北市議員許淑華（前左2）、國民黨台北市議員郭昭巖（前左3）等人在進入大巨蛋前聆聽簡報，並致詞說明考察目的。中央社記者鄭清元攝 113年11月5日