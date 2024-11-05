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議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
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大巨蛋外野座椅區再漏水 北市：勘查若屬實將開罰

2024/11/5 13:31（11/5 14:07 更新）
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台北市議會工務委員會5日考察大巨蛋，議員發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水。（民進黨議員陳怡君提供）中央社記者劉建邦傳真 113年11月5日
台北市議會工務委員會5日考察大巨蛋，議員發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水。（民進黨議員陳怡君提供）中央社記者劉建邦傳真 113年11月5日
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北5日電）台北市議會工務委員會今天考察大巨蛋，發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水；體育局表示，將派員實地勘查，若確認漏水仍未改善，將開罰並回溯至11月1日起算。

台北市議會工務委員會上午赴大巨蛋考察，民進黨議員許淑華等藍綠議員皆到場，但因場地外租，未開放媒體入場。

擔任工務委員會第一召集人的許淑華表示，大巨蛋漏水等設備問題至今無法解決，遠雄與市府近日不斷互嗆，後續可能有颱風影響，若大巨蛋持續漏水，擔憂影響後續棒球賽程。

許淑華說，委員會今天考察漏水等設施問題，但內野有球隊練球，因此先看外野，也有議員建議了解包廂狀況，而考察並非針對遠雄，而是希望可以與市府及議會共同面對解決目前狀況。

北市都發局長簡瑟芳表示，許多議員質詢時關心大巨蛋狀況，今天考察包含漏水修繕，及舉辦大型演唱會時的逃生避難及疏散是否能因應。

許淑華聽完都發局官員簡報後，質疑大巨蛋地下連通道應納為逃生避難動線。建管處官員則回應，主要避難動線會直接從地面層往外疏散。

民進黨議員陳怡君則透過媒體群組發布影片，表示大巨蛋外野座位區有漏水，椅子及地面都積水，天花板接水盤有漏水狀況，可能是積水過多。

體育局長王泓翔則說明，市府要求遠雄在10月31日針對漏水進行改善期限已過，至於今天大巨蛋外野區漏水，後續將派員勘查，若確定是漏水，該回溯開罰就回溯，開罰金額每天新台幣10萬，最高可罰到300萬元。

他表示，會在世界12強棒球賽前，邀台北市土木技師公會到場現勘，若確認漏水未改善且屬實，將依契約開罰並回溯至11月1日起算。

許淑華會後接受媒體電訪時表示，今天發現大巨蛋仍有漏水及防火避難逃生問題，資料顯示大巨蛋1年內包含內外野約有100處漏水，已要求體育局每次下雨時都派人到場，若發現漏水要做記錄及開罰。

她表示，針對大巨蛋漏水，現場技師提到可能是大巨蛋屋頂鈦板間接縫施工品質差，遠雄僅以防水條和塑膠套防漏水，但技師認為應採永久防水性設施。

許淑華指出，逃生避難部分，考察時發現地下1樓往地面層的2側逃生梯寬度太窄，若發生災難可能影響逃生，地下2層就可直接從捷運連通道逃生。（編輯：蕭博文）1131105

台北大巨蛋頻傳漏水，台北市議會工務委員會5日前往考察，民進黨台北市議員許淑華（前左2）、國民黨台北市議員郭昭巖（前左3）等人在進入大巨蛋前聆聽簡報，並致詞說明考察目的。中央社記者鄭清元攝 113年11月5日
台北大巨蛋頻傳漏水，台北市議會工務委員會5日前往考察，民進黨台北市議員許淑華（前左2）、國民黨台北市議員郭昭巖（前左3）等人在進入大巨蛋前聆聽簡報，並致詞說明考察目的。中央社記者鄭清元攝 113年11月5日
台北大巨蛋頻傳漏水，台北市議會工務委員會5日前往考察，市府都發局長簡瑟芳（左）表示，許多議員質詢時關心大巨蛋狀況，今天考察包含漏水修繕及舉辦大型演唱會時的逃生避難及疏散是否能因應。中央社記者鄭清元攝 113年11月5日
台北大巨蛋頻傳漏水，台北市議會工務委員會5日前往考察，市府都發局長簡瑟芳（左）表示，許多議員質詢時關心大巨蛋狀況，今天考察包含漏水修繕及舉辦大型演唱會時的逃生避難及疏散是否能因應。中央社記者鄭清元攝 113年11月5日
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