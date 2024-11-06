12強賽在即 北市要求大巨蛋11/9前完成公安申報

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議員李明賢今天表示，建管處要求大巨蛋10天內完成公安申報，但世界12強棒球賽13日就要在大巨蛋比賽，難道要比賽時檢查。建管處表示，將要求遠雄11月9日前完成申報。

北市建管處昨天表示，台北大巨蛋未依規定在2日前完成公共安全檢查申報，開罰新台幣12萬元，並限期要求10天內申報，若逾期未申報將加重裁罰至30萬元；此外，工務委員會昨天考察，發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水。

台北市議會上午召開定期大會工務部門質詢，國民黨議員李明賢表示，大巨蛋13日起展開世界12強棒球賽，市長蔣萬安可能到場，另有許多國際球星參賽，建管處已在大巨蛋出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示，若被國際貴賓發現可能會貽笑國際。

李明賢說，建管處要求遠雄10天內申報，若屆時大巨蛋有比賽，難道要趁比賽時檢查，大巨蛋是台北門面，這樣能看嗎。

北市都市發展局長簡瑟芳答詢表示，會強烈要求遠雄2天內完成公安申報程序；建管處會後補充，將要求遠雄11月9日前完成申報。

李明賢還提到，大巨蛋是國際指標性場館，啟用滿1年卻未公安申報，忘記申報很惡劣且誇張，市府態度應要轉強硬，不要只當紙老虎。體育局官員則回應，相關缺失會併入績效評估，並提供給委員會評分參酌。

李明賢問到，12強棒球賽在大巨蛋舉辦若出現漏水如何解決；體育局官員說，遠雄提到若發生漏水會調整座位區，但這是遠雄的因應對策，市府仍會堅持立場，若發現漏水就依契約裁罰。

國民黨台北市議員李柏毅提到，昨天議會工務委員會視察大巨蛋，遠雄派出人員的層級根本是藐視議會及市府，市府態度應該硬起來。

李柏毅還說，大巨蛋逢雨必漏，屋頂接水盤還先以塑膠袋封住，「這是在幫大巨蛋打點滴嗎」，後續還有國際棒球賽事，市府對遠雄應該要有態度，要求建管處在體育局派員前往視察時都應配合到場。

李柏毅指出，希望市府對大巨蛋漏水狀況盡快給外界解答，後續還有公安申報等狀況，大巨蛋將陸續舉辦棒球賽及演唱會，若不幸發生重大公安，並非市府能承擔。（編輯：蕭博文）1131106