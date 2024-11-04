遠雄：中職2025年賽事 台北大巨蛋安排29場
2024/11/4 16:16（11/4 17:46 更新）
（中央社記者何秀玲台北4日電）遠雄今天發出聲明表示，針對台北大巨蛋2025年檔期，經過協商討論，與中職達成共識，體育賽事檔期安排以棒球為優先。遠雄也向中央社記者表示，台北大巨蛋與中職達成29場共識，明星賽、季後賽、台灣大賽檔期全保留，「要讓棒球場發揮最大價值。」
遠雄聲明中提到，台北大巨蛋是一座棒球場，場館因為棒球而生，台北大巨蛋和中華職業棒球大聯盟攜手，要讓棒球場發揮最大價值。
遠雄表示，經過協商討論，和中職已達成共識，體育賽事檔期安排以棒球為優先。針對中職明年在大巨蛋全年度檔期，雙方已經共同盤整，合作讓場次最大化。
遠雄也提到，為了讓台灣球迷有機會欣賞更多國際賽事，台北大巨蛋、中職與賽事主辦單位積極籌劃，希望爭取包括經典賽資格賽、及台日棒球交流等更多國際賽事來大巨蛋舉辦。
遠雄指出，對於首次在台北舉辦的世壯運，台北大巨蛋絕對支持配合，協調整體檔期的排配，共同參與重要國際運動賽事。（編輯：蘇志宗）1131104
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台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留