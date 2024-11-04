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台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留
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台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留

2024/11/4 15:17（11/4 16:09 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊2日在大巨蛋舉行自辦熱身賽，有球迷自發性在場內高舉「大巨蛋是棒球場」標語，盼大巨蛋能多排些棒球賽事。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
世界12強棒球賽台灣隊2日在大巨蛋舉行自辦熱身賽，有球迷自發性在場內高舉「大巨蛋是棒球場」標語，盼大巨蛋能多排些棒球賽事。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職今天宣布，台北大巨蛋與中職達成共識，明年例行賽場次再加9場，目前將有29場賽事，明星賽、季後賽、總冠軍賽檔期全保留，但聯盟會長蔡其昌仍希望再釋出時段、符合預期。

中職10月底召開領隊會議，提出遠雄巨蛋提供明年例行賽初步版本，僅給中職20場例行賽檔期，引起球團、球迷不滿，球迷甚至在11月2、3日剛落幕的台灣、捷克交流賽，自發性製作高舉「大巨蛋是棒球場」標語，盼回歸初衷。今年中職台北大巨蛋例行賽場次為38場。

中職聯盟今天公告，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增加場次，並委請會長蔡其昌溝通協調，除了請遠雄巨蛋持續盤整增加檔期外，北市府世壯運開幕式1個月的進退場時間再精簡，預計還能提供更多檔期給中職明年例行賽舉辦。

經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了台北大巨蛋原定例行賽20場次，另因5月份有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週、共9場次，且明星賽、季後賽、總冠軍賽（台灣大賽）日程全數保留。

蔡其昌回應，對於遠雄巨蛋快速盤整出檔期提供中華職棒更多場次，聯盟表達感謝之意。日前北市府也表達世壯運再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，期盼再釋出一些時間後，相信明年中華職棒場次應該就會與預期相去不遠。（編輯：張雅淨）1131104

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球迷自發舉「大巨蛋是棒球場」標語 盼回歸初衷
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