蔡其昌辦中職明星賽有壓力 TEAM TAIWAN與經典賽密切關聯

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職明星賽今年曾豪駒將率領TEAM TAIWAN出賽，會長蔡其昌說，這隊陣容與經典賽一定有密切關聯，坦言去年明星賽太成功，今年壓力很大，明星賽宗旨是讓球迷度過2天美好時光。

中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋登場，由去年中職總冠軍中信兄弟總教練平野惠一率領TEAM STAR、曾豪駒率領TEAM TAIWAN出賽。

被問起明星賽的TEAM TAIWAN隊是否就是明年世界棒球經典賽台灣隊雛形，蔡其昌表示，因為沒有旅外球員，之後還是會有大量旅外球員加入，但與去年世界12強棒球賽、今年經典賽資格賽、明年經典賽一定都會有密切關聯性。

被問起此次邀請陳偉殷、郭泓志、林威助3人經典賽情蒐團隊的考量，蔡其昌表示，因為總教練曾豪駒還要投入母隊樂天桃猿的工作，有些經典賽前置的後勤作業，希望透過3人協助，讓情蒐更完整強大，林威助也是有很好執教經驗的教練，3人加入希望可以幫助提升經典賽勝率。

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蔡其昌也表示，之後將赴美國、日本邀請旅外球員，包括規劃親自到美國邀請台美混血球星費柴德（Stuart Fairchild）、卡洛爾（Corbin Carroll），這些行程也都會跟3人密切聯絡。

今天記者會上蔡其昌坦言，因為去年明星賽辦得太成功，無論走到哪球迷都問他，今年要怎麼辦、壓力很大；知道聯盟員工從去年明星賽結束後就很苦惱，開始開會討論規劃設計，也常常跟他們說，明星賽就是要讓所有棒球迷能度過2天非常快樂而美好的時光，期待今年可以跟去年一樣精彩。（編輯：張雅淨）1140526