中職備戰WBC 邀陳偉殷郭泓志林威助加入情蒐團隊
2025/5/14 19:15（5/14 19:38 更新）
（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒今天宣布，明年世界棒球經典賽已開始統籌情蒐團隊與後勤團隊，並由會長蔡其昌邀請過去旅外經驗豐富的球員陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等3人加入團隊。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊順利取得明年世界棒球經典賽（WBC）會內賽資格，中華職棒今天表示，情蒐團隊將延續世界12強棒球賽、WBCQ團隊，目前已由統籌教練陳瑞昌率領情蒐小組，結合運動數據分析公司組成WBC情蒐團隊。
聯盟指出，將持續擴充、強化情蒐團隊量能，經與團隊溝通討論後，由會長蔡其昌邀請陳偉殷
、郭泓志與林威助
陳偉殷
- 1985年7月21日出生，高雄人
- 左投右打
- 身高／體重：183公分／90公斤
- 學歷：國立體育大學
- 經歷：日本職棒中日龍隊、美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊、西雅圖水手隊、日本職棒千葉羅德海洋隊
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等3人加入團隊，主要工作將協助教練團關心與掌握旅外球員動態，並提供團隊專業意見。
林威助小檔案
投打習慣：左投左打
出生：1979/01/22
經歷：
- 阪神虎（2003~2013）、中信兄弟（2014~2017）
- 2021、2022以總教練身分率領中信兄弟奪得2連霸。
- 富邦悍將球團副領隊兼任農場主管。
資料來源：中華職棒
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聯盟指出，陳偉殷具有旅美、旅日深厚資歷，將以協助觀察旅美選手的狀態為主；前旅美左投郭泓志則是在美職大聯盟道奇隊奮鬥期間留下優異成績，也被譽為「不死鳥」，聯盟希望借重他的經驗與專業，協助關心旅美球員的狀況。
聯盟表示，現富邦悍將副領隊林威助在擔任選手期間旅日經驗豐富，返台打球退休後也長期投入在執教工作，因此特別邀請他協助關心與掌握旅日選手的動態，以提供情蒐團隊更多專業意見。
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聯盟表示，會長蔡其昌非常重視國家隊的後勤與情蒐團隊，投入備戰資源歷屆之最，希望有更多專業人士加入協助，為國家隊備戰工作盡一份力量，把備戰經典賽的前期工作做得更完備，成為國家隊教練團與球員選手們的最強後盾。
除了情蒐團隊已啟動相關作業外，團隊預計7月起陸續拜訪在美國與日本的選手。（編輯：陳政偉）1140514
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