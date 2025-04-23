曾豪駒確定接任WBC台灣隊總教練 5月啟動備戰

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽（WBC）選訓會議今天通過由曾豪駒執掌台灣隊兵符，曾豪駒強調目前會以母球隊為主，用空閒時間去做國家隊事務；中職指出，從5月初開始全面啟動情蒐等備戰計畫。

中職樂天桃猿隊日前表態同意一軍首席教練曾豪駒出任WBC台灣隊總教練。今天在中職召開選訓會議，開始後沒多久就通過由曾豪駒擔任WBC台灣隊總教練。台灣隊被分在於日本東京巨蛋舉行的C組，與日本、澳洲、韓國、捷克同一組，將於明年3月5日開打。

曾豪駒表示，「非常感謝球團、選訓委員，每一次任務都是非常有難度，會想辦法把整個團隊整合好，去打出好的成績。」

由於身兼桃猿隊首席教練，曾豪駒指出，「目前就是以母球隊為主，想辦法幫助母球隊打出好成績，國家隊事務會利用自己空閒時間做觀察、協調。」

目前階段主要以觀察選手為主，集訓時間預計在明年1月，曾豪駒表示，「希望在進入正賽前可以抓到選手的準備狀態，讓每個階段選手的準備、強度，都是我們可以預期的。」至於是否會有移訓或是交流賽等計畫，曾豪駒指出，這部分要再溝通。

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與台灣隊同在C組的日本、韓國，都視台灣隊為勁敵，曾豪駒說：「非常榮幸可以讓他們把我們當作對手，可以跟這麼強勁的對手對戰，這是非常幸福的事情，希望可以拿出好表現、成績，也希望經過這次挑戰，可以更拉近彼此（實力）距離。」

如今總教練已確定下來，中職表示，5月初就會開始正式啟動備戰計畫，將先公布協助情蒐的人員，預計會多加入2到3人，每個月跟總教練匯報。至於其他台灣隊教練團成員，曾豪駒指出，「這部分我們會一一去思考，也會去做溝通。」（編輯：張雅淨）1140423