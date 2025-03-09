張育成樂見費柴德為台灣打經典賽 與卡洛爾互追IG

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（中央社記者楊啟芳新北9日電）美職台美混血球星費柴德表態明年世界棒球經典賽（WBC）願效力台灣隊，富邦悍將張育成今天表示，若大聯盟選手可以來打，對國家隊來說是戰力，另外還提到與卡洛爾有互加IG。

美國職棒大聯盟台美混血球星費柴德（Stuart Fairchild）目前效力辛辛那提紅人隊，對於明年經典賽效力台灣隊，費柴德明確表達意願，並懷抱期待說：「看我們在WBC能有什麼表現。」

對此，曾有大聯盟資歷的中職富邦悍將「國防部長」張育成今天受訪時表示，「希望對我們有幫助，畢竟是即戰力，如果能找來大聯盟選手對台灣貢獻，對我們一定是很好的戰力，希望他們可以幫我們，不過就算沒邀請成功，中職也是有很多好選手。」

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張育成指出，之前還在美職時有跟費柴德所屬的紅人隊交手過，知道這名選手但不太認識；不過張育成提到，有與另一名台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）互相追蹤Instagram，「之前有看過他的打擊影片，有私訊互相討論一下，畢竟他比我強。」

味全龍隊總教練葉君璋今天也被問到費柴德有意願效力台灣隊，葉君璋認為，「我覺得當然是正面的，尤其是打進去WBC會內賽之後，其實每一隊的能力又更強，以打者來講，他們（大聯盟打者）每天遇到不同型態投手，他們相對來講適應對方投手的能力會更強。」（編輯：張雅淨）1140309