台灣隊用電子設備遭重罰66萬 WBC警告再犯恐失去資格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）台灣奪下2026年世界棒球經典賽門票，但在資格賽違規使用電子設備被大聯盟重罰2萬美元（約新台幣66萬元），並遭嚴厲警告再犯最重恐會失去資格。中職證實有此事並會繳納罰款。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣順利搶下WBC正賽門票，但因使用電子設備被大聯盟重罰。中職昨晚回應，表示有協助搬運的人員在放裝備的辦公室使用手機而違規，對於罰鍰，將會由聯盟繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

根據賽會規定，比賽期間，任何參賽球隊人員不得在休息區、牛棚或以賽場地上使用或持有電子設備，包括選手、教練、防護員、翻譯以及其他在比賽期間會在休息區或牛棚中的相關人員。

透過 Google News 追蹤中央社

據了解，使用電子設備和沒持證人員進入休息室等違規狀況發生在首戰對西班牙，也已被提醒。保全上報進入休息室人數與證件數量39張證落差大，警告沒持證人員（包括防護員和隊醫等人）不得再入休息室。隔日比賽開打前除嚴格核對證件，大聯盟率隊檢查休息室，發現休息室仍有手機、電腦、印表機等工具被制止重罰。

針對使用電子設備違規，經典賽主席史莫爾（Jim Small）嚴厲警告，若再犯，最嚴重恐會失去資格。（編輯：管中維）1140303