台灣隊晉經典賽正賽 MLB報導：險些發生難以想像的事
2025/2/26 09:09（2/26 09:38 更新）
（中央社紐約25日綜合外電報導）台灣昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，取得2026年經典賽門票。美國職棒大聯盟MLB官網報導指出，台灣差點無緣明年的經典賽，「險些發生難以想像的事」。
根據MLB官網，世界排名第2、剛在世界12強棒球賽奪得隊史首座世界第一冠軍金盃的台灣隊，險些未能晉級2026年世界棒球經典賽（WBC）。
報導指出，比賽陷入拉鋸戰，任何領先都無法讓人安心。每當台灣隊得分，西班牙似乎總能迅速反擊。然而，最終地主隊把握住關鍵時刻。西班牙在得點圈有人的情況下，12次打數僅擊出2支安打，留下11個殘壘，最終吞下敗仗。
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6局上台灣隊陳文杰敲一壘安打後，蔣少宏觸擊造成西班牙三壘手傳球失誤，攻下1分，接下來宋晟睿再執行短打戰術，再度造成西班牙三壘手傳球失誤奉送1分，全場觀眾激昂歡呼，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）忍不住留下眼淚。
台灣隊長陳傑憲賽後說：「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了。希望全台灣的球迷能多給年輕選手鼓勵，而不是謾罵。他們終於做到了，我真的很感謝我們的年輕球員。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140226
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