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曾峻岳上屆WBC跌跤成養分 展現拚勁扛起終結者角色

2025/2/26 00:06
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）曾峻岳2023年經典賽「跌跤」，此次經典賽資格賽投出好表現，25日對西班牙後援1局連3K替球隊守勝，展現拚勁和奮鬥精神，就是希望稱職扛起國際賽「終結者」的角色。

曾峻岳是2023年世界棒球經典賽台灣隊成員，但他自評該屆表現不佳，「上屆是我棒球路上很大的經驗，跌了很大的一跤，但有了那一次經驗，就更能從容面對一切。」

曾峻岳為了備戰此次資格賽提早準備，25日關鍵一役扛起終結者角色，登板投1局讓西班牙隊3上3下，替球隊守住6比3的勝利，順利搶下2026年經典賽門票。

曾峻岳表示，登板照著捕手的配球模式走，狀況不錯不管捕手配什麼其實都蠻有把握的，也知道國際賽不可以有猶豫，最好的優勢就直球，一開始雖然壞球走在前面，但有把心情冷靜下來，也有把球丟到想要的位置，順利守成。

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曾峻岳提到，首度在國際賽擔任終結者的角色，心理老師也有給建議，如果想要，就要有拚勁、奮鬥的感覺，奪下自己渴望的位置。

被問起2026年經典賽，曾峻岳表示，現階段最重要的是接下來的中職賽季，如果有入選明年的經典賽，保持這次比賽的熱情，想辦法快點調整進入狀況。（編輯：龍柏安）1140226

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