經典賽資格賽台灣隊長陳傑憲賽後掉淚 坦言壓力比12強大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北25日電）前3戰雖吞2敗，但世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在殊死戰成功扛住壓力，擊退西班牙隊晉級會內賽。台灣隊長陳傑憲賽後忍不住掉淚說：「這次壓力比12強還要大。」

陳傑憲去年11月率世界12強棒球賽台灣隊奪下世界冠軍榮耀，事隔3個月再披台灣隊戰袍，帶領更年輕的WBCQ台灣隊，但前3戰不敵西班牙隊與尼加拉瓜隊，導致要與西班牙隊在台北大巨蛋殊死戰，最終順利搶下最後1張晉級門票。

「壓力更大」，陳傑憲談及WBCQ與12強的不同時表示，12強陣容有很多有經驗的隊友們一起參與比賽，有辦法快速、適時調整好狀況，且那時是季後，大家手感正熱。

他說，WBCQ在季前，年輕球員居多，「真的很不容易，看這幾場就知道狀況真的很多、打得又掙扎。」大家就是透過彼此聊天、相信彼此走到現在，最終順利拿到晉級門票，很感謝教練、選手及後勤付出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

12強賽在東京巨蛋奪冠時，陳傑憲開心爆哭；WBCQ取得晉級門票，陳傑憲結束當下默默掉淚，「我知道他們（學弟）的壓力真的很大，我也知道龍貓（總教練曾豪駒）選我當隊長的理由，我自己、包含年輕人，那個壓力是等同的。」

過程雖困難，最終有好結果，陳傑憲感性地說：「當下看著滿滿觀眾也起雞皮疙瘩」，很感動年輕人在這麼不被看好、高壓情況下挺身而出，為台灣拿下這麼重要的門票，「很感動也謝謝他們帶領著我。」（編輯：李明宗）1140225