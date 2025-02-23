經典賽資格賽台灣隊得分慶祝 掛勝利項鍊抽平安籤盼球運大吉【圖輯】

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（中央社網站）經典賽資格賽台灣隊續拚正賽門票，為鼓舞士氣、凝聚團隊向心力，當台灣球員返回本壘、成功得分後會掛上一條得分項鍊，這個從去年12強賽開始的慶祝儀式也延續到本次賽事；在21、22日比賽過程中，眼尖球迷發現，不只出現得分吊牌項鍊，球員手上還多了平安籤。後勤團隊透露，除了寫著「勝杯聖杯」、「平安得分」的勝利項練，球員還會抽取一支平安籤，包含團隊希望球員們平安健康、運勢大吉、比賽順利的寓意。

「國防部長」張育成（中）21日對西班牙隊開轟，回到休息室時，他掛上得分項鍊慶祝。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日

台灣隊長陳傑憲（左）22日成功回到本壘得分後，手持寫著「安打連連」的平安籤與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 114年2月22日

宋晟睿（右）22日對戰南非成功回到本壘得分，開心收下「大吉」。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

王博玄（中）22日對戰南非7局盜上二壘後，靠著對方投手接連觸身球、四壞保送，順利被擠回本壘得分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

蔣少宏（圖）22日對戰南非7局靠觸身球上壘，南非投手後續接連失投、換投無效，蔣少宏被擠回本壘、拿下一分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊22日晚間迎戰南非，台灣隊打者李宗賢（前右）9局開轟再為台灣添上2分，助隊最終以9比1拿勝。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊22日迎戰南非，4局上半台灣展開攻勢，打者先後安打加上對手暴投等，讓林佳緯（中）等人先後回到本壘得分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

（編輯：張珈爾）1140223