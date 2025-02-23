經典賽資格賽台灣隊得分慶祝 掛勝利項鍊抽平安籤盼球運大吉【圖輯】
2025/2/23 15:58（2/23 17:20 更新）
（中央社網站）經典賽資格賽台灣隊續拚正賽門票，為鼓舞士氣、凝聚團隊向心力，當台灣球員返回本壘、成功得分後會掛上一條得分項鍊，這個從去年12強賽開始的慶祝儀式也延續到本次賽事；在21、22日比賽過程中，眼尖球迷發現，不只出現得分吊牌項鍊，球員手上還多了平安籤。後勤團隊透露，除了寫著「勝杯聖杯」、「平安得分」的勝利項練，球員還會抽取一支平安籤，包含團隊希望球員們平安健康、運勢大吉、比賽順利的寓意。
（編輯：張珈爾）1140223
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