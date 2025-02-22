王博玄單場4安擊到球就全力衝刺 自責跑壘有瑕疵

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天共擊出14支安打，其中王博玄包辦4支、有3支跑出內野安打，他表示，從小到大自己只要擊到球就會全力衝刺，但今天有2個跑壘瑕疵讓他有些自責。

台灣隊今天與南非交手的賽事，王博玄改守一壘、打第7棒，總計5打數擊出4支安打，其中有3支是內野安打，最終台灣隊也以9比1擊退南非。

賽後王博玄表示，2局上第1支內野安打本來以為紀錄上是失誤，後來才知道判定為安打，他坦言，其實當下打擊節奏有點被破壞掉，「不過看到二壘手守那麼後面就是衝，從小到大我打到球後就是會全力衝刺。」

不過王博玄今天上壘後，在第2、第8局跑壘有瑕疵，分別在三壘及本壘出局，王博玄坦言，尤其在第2局很自責，「我覺得第1個Play很重要，因為我出局後（宋）晟睿打了安打，第1分沒拿下來蠻自責的，在昨天輸球、今天對南非的張力下，第1分一定是可以讓大家放開來打的關鍵。」

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王博玄也提到，今天有點太亢奮不太好，要再做平衡，「後來告訴自己要靜下心來。」被問到這2場賽事會不會緊張，王博玄說：「還好，因為從去年中職開幕戰在大巨蛋就被兄弟震撼過了，進來大巨蛋面對這麼多觀眾覺得還好。」

王博玄是守備工具人，昨天對西班牙守外野、今天對南非守一壘，他說：「我就把自己準備好，最後交給總教練決定。」（編輯：龍柏安）1140222