經典賽資格賽圖文直播 台灣沙子宸先發主投對戰南非【不斷更新】
2025/2/22 16:03（2/22 18:42 更新）
（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊21日首戰不敵西班牙，22日將派出旅美21歲投手沙子宸掛帥先發，對上南非隊先發投手金恩。中央社同步進行即時圖文轉播。
台灣隊今天的先發打序分別為林佳緯（左外野）、林子偉（二壘）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（指定打擊）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。
（記者：黎建忠／編輯：楊婕）1140222
延伸閱讀經典賽資格賽看大螢幕一起嗨 全台戶外轉播地點報你知經典賽資格賽尼加拉瓜2比1擊敗西班牙 連2天延長賽搶勝圖輯／台灣隊經典賽資格賽首戰吞敗 張育成開轟不敵西班牙打線爆發經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝經典賽前先惡補》馬格納斯力疾走！3D全解為什麼變化球很會跑台灣拚晉級經典賽可能要打第4場 25日門票一夜搶光WBCQ台灣隊首戰失利後迎第2戰 蔡其昌：審慎以對棒球經典賽資格賽沙子宸先發對南非 要將球迷喊聲變助力
- 2025/02/22 18:27
- 2025/02/22 18:16
- 2025/02/22 17:12
- 經典賽資格賽圖文直播 台灣沙子宸先發主投對戰南非【不斷更新】2025/02/22 16:03
- 2025/02/21 23:52
- 2025/02/21 23:52
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
棒球經典賽資格賽徐若熙身體不適 林佳緯傷勢持續觀察