經典賽資格賽圖文直播 台灣沙子宸先發主投對戰南非【不斷更新】

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（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊21日首戰不敵西班牙，22日將派出旅美21歲投手沙子宸掛帥先發，對上南非隊先發投手金恩。中央社同步進行即時圖文轉播。

台灣隊今天的先發打序分別為林佳緯（左外野）、林子偉（二壘）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（指定打擊）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。

（記者：黎建忠／編輯：楊婕）1140222