經典賽資格賽圖文直播 台灣陳宇宏先發主投對戰西班牙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋點燃戰火，台灣推出奇兵下勾投手陳宇宏掛帥，對上西班牙前中職洋投雷法。中央社同步進行即時圖文轉播。

台灣隊今天先發打序為林佳緯（左外野）、陳重羽（指定打擊）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（一壘）、高宇杰（捕手）、林子偉（二壘）、王博玄（右外野）、李宗賢（三壘）。（記者：陳容琛／編輯：張珈爾）1140221