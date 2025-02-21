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經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊
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經典賽資格賽圖文直播 台灣陳宇宏先發主投對戰西班牙

2025/2/21 15:32（2/21 16:40 更新）
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世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣首戰先發投手為陳宇宏。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣首戰先發投手為陳宇宏。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋點燃戰火，台灣推出奇兵下勾投手陳宇宏掛帥，對上西班牙前中職洋投雷法。中央社同步進行即時圖文轉播。

台灣隊今天先發打序為林佳緯（左外野）、陳重羽（指定打擊）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（一壘）、高宇杰（捕手）、林子偉（二壘）、王博玄（右外野）、李宗賢（三壘）。（記者：陳容琛／編輯：張珈爾）1140221

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