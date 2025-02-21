指定打擊陳重羽對西班牙先發雷法數據佳 曾豪駒盼前段棒次「先衝」

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天迎戰西班牙隊，總教練曾豪駒希望先發扛2棒的指定打擊陳重羽「先衝」。陳重羽對戰西班牙隊先發投手雷法打擊率高，但還是要看臨場。

台灣隊晚間在台北大巨蛋迎戰西班牙隊，西班牙隊派曾效力中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊的雷法（Elian Leyva）先發；陳重羽生涯對戰雷法總計7打數敲出5支安打，包括1發全壘打，對戰打擊率7成14。

曾豪駒賽前接受媒體聯訪表示，陳重羽過往對雷法數據看起來掌握度高，希望陳重羽在前段棒次先衝出去，打線有好的串連。

陳重羽說，聽到棒次沒嚇一跳，一直有看到媒體報導，但對戰數據是過去成績，國際賽對上每個投手都一樣，都希望有不錯表現。

他說，與雷法對戰是2年前了，球種、投球動作還是有點印象，看情蒐影片也沒太大改變，但國際賽和例行賽不同，投手有投球限制，可能每場比賽只會對到1、2個打席，對決勝率還是各半，希望可好好掌握。

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捕手陳重羽表示，西班牙隊先發投手公布後，隊友也問他雷法大概是什麼類型投手，他分享給大家看到的東西、過往取得的對戰資訊，而他打幾棒、有沒有蹲捕的想法都一樣，就是希望往好方向做、幫球隊。

台灣隊先發打序前3棒林佳緯、陳重羽與陳傑憲都是中職統一7-ELEVEn獅隊友，陳重羽說，有跟林佳緯說放心打，後面還有陳傑憲、隊友張育成（4棒），隊友彼此相信就會有好結果。（編輯：李明宗）1140221