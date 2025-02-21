加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明晚南下 北部有雨低溫探14度
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰2/221
首頁 / 運動

陳柏毓自評經典賽資格賽調整狀況不錯 賽前都在看西班牙隊情蒐

2025/2/21 17:56（2/21 18:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋開打，台灣陣中旅美23歲投手陳柏毓（前左）被設定為先發人選，自評調整狀況不錯。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋開打，台灣陣中旅美23歲投手陳柏毓（前左）被設定為先發人選，自評調整狀況不錯。中央社記者王騰毅攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打，旅美23歲投手陳柏毓被設定是先發人選，陳柏毓自評調整狀況不錯，也提到從官方練球日開始「氛圍感往上拉」，目標明確、全力以赴。

經典賽資格賽今天開打，台灣首戰迎戰西班牙派出本土下勾投手陳宇宏先發，明後天依序與南非、尼加拉瓜交手，今天午場比賽尼加拉瓜延長賽第10局以2比1擊敗南非。

陳柏毓賽前受訪表示，沒有特別看午場的比賽，中午主要都在看西班牙隊的情蒐資料，但先前情蒐針對3隊其實都有把要注意的重點抓出來。

被問起看完情蒐資料有沒有和印象比較不同的地方，陳柏毓表示，大家都是派出最好的陣容來搶門票，最重要的還是臨場反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳柏毓5日就投入台灣隊集訓，他表示目前調整狀況不錯，也笑說學長們本來感覺都很輕鬆，但昨天官方練球日開始，「氛圍感馬上拉上來」。

陳柏毓透露，賽前教練團有精神喊話，鼓勵大家目標明確、不要綁手綁腳、全力以赴，隊長陳傑憲也有鼓勵年輕球員衝一點，學長會在後面幫他們，希望大家不要有後顧之憂。（編輯：方沛清）1140221

#台灣隊
#南非
#陳柏毓
#陳傑憲
#WBCQ
#世界棒球經典賽資格賽
#世界棒球經典賽資格賽
延伸閱讀
經典賽資格賽圖文直播 台灣陳宇宏先發主投對戰西班牙經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊指定打擊陳重羽對西班牙先發雷法數據佳 曾豪駒盼前段棒次「先衝」WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡經典賽資格賽沙子宸備戰先發 22、23日都有機會登板
陳柏毓
WBCQ自辦熱身賽首戰 台灣呂詠臻先發對巨人朴世雄WBCQ台灣隊先發已有雛形 9日、10日打熱身賽
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
指定打擊陳重羽對西班牙先發雷法數據佳 曾豪駒盼前段棒次「先衝」
24
更多編輯台推薦新聞：